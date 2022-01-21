Он должен стать самым крупным в мире.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Intel собирается заняться строительством комплекса по производству микрочипов стоимостью $20 млрд в городе Нью-Олбани, штат Огайо, США. Компания пытается снизить зависимость страны от иностранных производителей чипов при помощи долгосрочной стратегии для борьбы с дефицитом.

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Завод под названием Columbus являющийся частью стратегии Intel IDM 2.0. Сначала он будет состоять из двух заводов по производству чипов на участке 1000 акров. Количество сотрудников будет достигать 3000 человек. New York Times и Techspot пишут, что будут созданы и дополнительные рабочие места в строительстве и на близлежащих предприятиях.

Intel обещает начать строительство в этом году, ввод завода в эксплуатацию ожидается к 2025 году. Будет возможность расширить территорию до 2000 акров и до восьми заводов. Глава Intel Пэт Гелсингер рассчитывает сделать это место крупнейшим предприятием по производству чипов в мире.

Гелсингер является противником зависимости от иностранных производителей чипов вроде TSMC в свете торговых войн и изменений политической обстановки. Он призвал правительство США потратить $52 млрд на финансирование отечественных производителей полупроводников.

Сама Intel в нынешнем году собирается потратить от $25 до $28 млрд на производство чипов. В сентябре компания запустила два современных завода по производству чипов в Аризоне. Также она вложила $7 млрд в новый производственный центр в Малайзии, $3,5 млрд в операции в Нью-Мексико. Завод Fab 34 за $7 млрд в Ирландии на прошлой неделе получил первые поставки оборудования.

TSMC недавно отчиталась о рекордной прибыли и заявила о готовности вложить $44 млрд на модернизацию только в этом 2022 году. Это больше, чем выделяет Intel. Тайваньская компания поднимает цены на техпроцессы 7 нм и 5 нм, что приведёт и к росту цен в магазинах.

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