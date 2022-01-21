Тестирования на людях пока не проводили

Жизнь диабетиков полна проблем до еды и после. Им требуется постоянно измерять уровень сахара в крови и в зависимости от результата вводить дозу инсулина. Соответственно, под рукой постоянно должны быть глюкометр, инсулин и шприцы. Специалисты Массачусетского технологического института и Brigham and Women's Hospital дают надежду на избавление от этих хлопот, рассказывает Engadget. Они работают над универсальными устройствами для измерения уровня глюкозы, расчёта дозы инсулина и инъекций.

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Первое устройство включает в себя ланцет для взятия крови, тест-полоски для определения уровня сахара и иглу. Сначала нужно сфотографировать в приложении на смартфоне для оценки объёма пищи и уровня углеводов. После этого запускается автоматизированный процесс сбора крови, подсчёта уровня глюкозы и введения соответствующего количества инсулина.

Для второго гаджета нужен один укол иглой. Он встраивает датчик глюкозы в инсулиновую иглу и вводит нужное количество инсулина. Таким образом, вместо двух уколов делается один, на что потребуется 5-10 секунд.

Как обычно бывает в таких случаях, рано радоваться и потирать руки в ожидании покупки этого устройства в аптеке. Хотя в первом устройстве применяются некоторые одобренные американской организацией FDA компоненты, его ещё не тестировали на людях. Во втором применяют новый тип датчика, который перед тестированием требует доработки. На оба устройства уже поданы патенты.

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