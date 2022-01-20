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Asus выдала сотрудникам большие бонусы благодаря майнингу
Спрос на видеокарты в прошлом году был велик как никогда
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MyDrivers и WCCFTech сообщают, что компания Asus в конце минувшего года порадовала своих сотрудников внушительными бонусами. Это стало возможным благодаря большой прибыли, которую компания получили от продаж видеокарт. Спрос на них был очень высоким благодаря росту популярности майнинга.

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Геймеры из-за пандемии вынуждены были сидеть по домам и грустить без новых видеокарт, лишившись возможности насладиться великолепными современными играми на своих мониторах 4K. Тем временем, Asus и другие производители ковали железо, пока горячо. Есть мнение, что цены взлетели до небес не только из-за дефицита видеокарт, но и поскольку производители отправляют их напрямую крупным майнерам, а не в розничные магазины.

Asus является одним из крупнейших производителей видеокарт для самостоятельной сборки компьютеров. По её данным, из-за майнинга цены на карты последнего поколения выросли больше чем вдвое. Соответственно выросла и её прибыль по сравнению с 2020 годом. Согласно отчету, доход Asus Group составил 534,971 млрд тайваньских долларов, что на 30% превосходит результат 2020 года году и является самым высоким результатом с 2010 года. Доход ASUS в целом равен 500 млрд тайваньских долларов, что на 32% лучше предыдущего года. Asus также выиграла от роста спроса на компьютеры и ноутбуки для удалённой работы. 

Компания решила премировать сотрудников бонусами размером до $55000, что на некоторых должностях означает зарплату за 2-3 месяца. Некоторые в качестве поощрения получили автомобили.

От первого полугодия компания также ждёт высокой прибыли. Даже если во втором полугодии цены снизятся, Asus рассчитывает на рекордный год. Для обычных же покупателей прогнозируется дальнейший рост цен на видеокарты на 20%.

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#asus #видеокарты
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