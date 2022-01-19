Соединения IPSEC и L2TP VPN вышли из строя после установки обновлений за январь

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

Во второй вторник каждого месяца Microsoft выпускает обновления своих программных продуктов, призванные сделать их работу лучше. Нередко бывает, что эффект достигается прямо противоположный. В этом месяце обновления последних версий Windows привели к проблемам. Во времена дистанционной работы очень некстати оказалась невозможность задействовать некоторые виды подключений VPN. Теперь выходит обновление для устранения этой неисправности, сообщает Arstechnica.

реклама

Документация Microsoft и отчёт компании Bleeping Computer рассказывают, что проблемы затрагивали «содержащие идентификатор поставщика подключения IPSEC», а также VPN-подключения L2TP и IPSEC IKE в Windows 10, Windows 11 и Windows Server версий 2022, 20H2, 2016 и 2019. Встроенный VPN-клиент Windows пострадал в первую очередь, но и сторонние приложения не остались незатронутыми.

Ещё вторничные патчи нанесли ущерб Windows Server. Среди проблем в ней внезапные перезагрузки контроллеров домена и сбои при загрузке виртуальных машин Hyper-V. Всё это тоже уже исправили внеочередными патчами.

Исправлена проблема с форматированием дисков в ReFS, которые переставали отображаться или показывались как неформатированные. Файловая система ReFS поддерживалась в потребительских версиях Windows на протяжении несколько лет. Потом Microsoft убрала возможность создавать диски ReFS, оставив её в серверных и корпоративных версиях Windows.

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р



