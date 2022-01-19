Во второй вторник каждого месяца Microsoft выпускает обновления своих программных продуктов, призванные сделать их работу лучше. Нередко бывает, что эффект достигается прямо противоположный. В этом месяце обновления последних версий Windows привели к проблемам. Во времена дистанционной работы очень некстати оказалась невозможность задействовать некоторые виды подключений VPN. Теперь выходит обновление для устранения этой неисправности, сообщает Arstechnica.
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Документация Microsoft и отчёт компании Bleeping Computer рассказывают, что проблемы затрагивали «содержащие идентификатор поставщика подключения IPSEC», а также VPN-подключения L2TP и IPSEC IKE в Windows 10, Windows 11 и Windows Server версий 2022, 20H2, 2016 и 2019. Встроенный VPN-клиент Windows пострадал в первую очередь, но и сторонние приложения не остались незатронутыми.
Ещё вторничные патчи нанесли ущерб Windows Server. Среди проблем в ней внезапные перезагрузки контроллеров домена и сбои при загрузке виртуальных машин Hyper-V. Всё это тоже уже исправили внеочередными патчами.
Исправлена проблема с форматированием дисков в ReFS, которые переставали отображаться или показывались как неформатированные. Файловая система ReFS поддерживалась в потребительских версиях Windows на протяжении несколько лет. Потом Microsoft убрала возможность создавать диски ReFS, оставив её в серверных и корпоративных версиях Windows.