Называться он может Pixel Notepad

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Компания Google не первый день занимается разработкой гибкого смартфона. Естественно, по этой теме неоднократно были утечки информации. В них смартфон называли Google Pixel Fold.

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Сайты 9to5Google и Gizmochina полагают, что на самом деле это устройство будет носить название Google Pixel Notepad. Есть кое-какие сведения и о возможных ценах на него. Источник сведений рассказал, что рассматривалось также название Google Pixel Longbook, но выбор сделали не в его пользу.

Не исключено, что и сейчас вариант названия не окончательный и к моменту начала продаж он может измениться. В смартфонах Google в названиях обычно есть цифры, но в данном случае может быть сделано исключение. Тем более что это будет первый гибкий смартфон этого производителя.

Чуть ранее из анимации в сборке операционной системы Android 12L стало известно, что по форм-фактору аппарат напоминает Oppo Find N. Общим у них является достаточно широкий экран в развёрнутом состоянии.

Pixel Notepad должен работать на процессоре Google Tensor (GS101), у него будет 12 ГБ памяти и хранилище 512 ГБ. Камеры могут оказаться попроще по сравнению с Pixel 6.

Цена может быть меньше по сравнению с Samsung Galaxy Z Fold3, который стоит $1799.

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