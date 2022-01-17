TSMC будет выпускать его на техпроцессе 4 нм и поднимет цены

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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Компания TSMC готовится начать промышленное производство чипов на техпроцессе 4 нм и есть информация, что была завершена разработка процессора Apple A16 Bionic. Эти чипы войдут в состав грядущей серии смартфонов iPhone 14. Производство должно стартовать только через несколько месяцев и стоимость может оказаться выше прежней. Об этом сообщает инсайдер Shadow_Leak в Твиттере и WCCFTech.

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Предположительно, должно быть выпущено от 120000 до 150000 кремниевых пластин, из которых будут производиться процессоры для Apple. Компания старается зарезервировать производственные мощности TSMC раньше конкурентов. Промышленное производство A15 Bionic стартовало в мае прошлого года. Примерно в это же сроки может быть запущено производство и на этот раз. Ранее TSMC подняла цены на чипы для Apple на техпроцессе 5 нм на 3%. Это означает увеличение расходов на десятки или даже сотни миллионов долларов с учётом количества необходимых Apple процессоров.

Как обычно, для покупателей это может означать только одно - повышение цен на айфоны. С учётом дефицита это кажется весьма вероятным развитием событий.

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