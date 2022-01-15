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Apple может перенести релиз устройства дополненной реальности на 2023 года
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Во второй половине нынешнего года от компании Apple среди прочего ждали выпуска наголовного устройства дополненной реальности. Теперь Марк Гурман сообщил на Bloomberg TV, что Apple столкнулась с некоторыми трудностями в процессе разработки и устройство в этом году может не выйти. Проблемы связаны с камерой, программным обеспечением и перегревом устройства.

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Apple собиралась анонсировать гарнитуру в июне на конференции разработчиков WWDC, но теперь это вряд ли произойдёт. Анонс ожидается в лучшем случае в конце этого года, а начало продаж в следующем, пишет Phonearena.

Устройство смешанной реальности может стать первым продуктом новой для Apple категории с момента появления Apple Watch в 2015 году. Это может стать уже вторая отсрочка, так как сначала Apple собиралась представить гарнитуру в 2021 году. Поскольку устройство новое, разработчики наверняка хотят убедиться в его надёжности, чтобы произвести хорошее первое впечатление.

После устройства дополненной реальности Apple может выпустить очки. Они будут напоминать экраны iPhone.

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