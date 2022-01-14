Получив возможность выбора, обладатели устройств Apple не торопятся обновляться

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В этом году Apple дала обладателям iPhone выбор. Желающие могут не устанавливать iOS 15 и остаться iOS 14, продолжая получать обновления безопасности. В результате темпы распространения последней версии системы оказались ниже результатов прошлых лет. В частности, прежняя версия iOS 14 за такой же срок распространялась быстрее, сообщает Phonearena.

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Тенденция стала понятной через три дня после релиза iOS 15 20 сентября. Обновились только 8,5% устройств по сравнению с 14,5% годом ранее. К началу октября уровень распространения был 21% против 40,51% у iOS 14.

Сейчас статистика Apple показывает, что 72% совместимых устройств четырёх последних лет обновились до iOS 15, 26% остаются на iOS 14. 2% используют iOS 13 или более ранние версии. 63% совместимых устройств работают на iOS 15, 30% на iOS 14, а 7% на iOS 13 или прежних версиях.

57% планшетов iPad последних четырёх лет работают на iPadOS 15, 39% на iPadOS 14, 4% на iPadOS 13.1 или более ранних версиях. 49% от всех iPad на iPadOS 15, 37% на iPadOS 14, 14% на iPadOS 13.1 и старше.

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Статистика собрана на устройствах, совершивших транзакции в магазине App Store 11 января 2022 года.