Компания Sony огласила статистику по наиболее востребованным видеоиграм для консолей PlayStation 4, PlayStation 5 и PlayStation VR за 2021 год. Обладатели этих консолей явно любят спорт и Call of Duty, сообщает Techspot.
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Статистика разделена по географическому признаку на Северную Америку и Евросоюз. На PS5 в Северной Америке лидирует NBA 2K22, а в Европе FIFA 22, что соответствует популярности этих видов спорта в данных регионах. Call of Duty: Vanguard заняла второе место в обоих случаях.
На PS4 через восемь лет после релиза самой востребованной игрой в США/Канаде была Grand Theft Auto V. В Европе она вторая, не сумев преодолеть популярность футбола.
В сегменте виртуальной реальности лидеры в обоих регионах одинаковые: Beat Sabre, Job Simulator и Superhot VR. Среди бесплатных на PS4 и PS5 лидируют Fortnite, Rocket League и Call of Duty: Warzone. Худшая игра в истории Steam под названием eFootball 2022 в Европе на 4-м месте по скачиваниям. Нашлось немало желающих проверить, насколько она плоха.
Игры серии Call of Duty заняли 11 мест из 60, а спортивные 20 мест, то есть каждая третья игра относится к спорту.