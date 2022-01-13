Также рассматривались видеокарты и другие компоненты

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Производящая на заказ рабочие станции и серверы компания Puget Systems опубликовала статистику отказов проданных ей в прошлом году аппаратных компонентов. Компания пишет, что тщательная проверка компонентов означает, что уровень их выхода из строя ниже среднестатистических значений. И всё же, Techspot делает кое-какие выводы.

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Puget не включает в статистику неисправности, вызванные неправильными действиями сотрудников и клиентов, а также повреждениями при транспортировке. Рассматриваются только те устройства, количество продаж которых было статистически значимым.

Процессоры Intel 11-го поколения продемонстрировали самые высокие показатели выхода из строя: 5,28% в магазине при тестировании перед отправкой и 1,32% при использовании после продажи. Зато у процессоров Intel 10-го поколения частота выхода из строя ниже, чем у всех процессоров AMD вместе взятых. У Intel Xeon отказов тоже мало, хотя и продано их было меньше прочих. Ещё меньше успели продать процессоров Alder Lake 12-го поколения, так что они в отчёт не вошли.

Среди видеокарт больше всего неудач у Quadro RTX. Виновата производственная проблема с портом USB-C VirtualLink на RTX 4000. Все полученные магазином с мая 2020 года карты этой серии были дефектными. В итоге продавать их перестали. Карты Nvidia Founders Edition RTX 3000 оказались надёжнее карт сторонних производителей.

Среди накопителей минимальный уровень выхода из строя у моделей Samsung. Компания удерживает лидерство по этому показателю уже не первый год. За год компания продала свыше тысячи накопителей 870 EVO и QVO и о случаях выхода из строя неизвестно. За всё время реализовано более 35000 накопителей Samsung и сломаться успели менее 100.

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