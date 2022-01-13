Фирма Canalys (и Techspot) сообщают, что поставки настольных ПК, ноутбуков и рабочих станций за прошлый год выросли и достигли значения в 341 млн. Это на 15% превосходит показатели 2020 года и на 27% лучше значения 2019 года. В последний раз результаты лучше были в 2012 году.
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Производство смартфонов в прошлом году было на подъёме, но не только оно. В последнем квартале года выпущено 92 млн компьютеров. Второй год подряд в этом квартале выпущено более 90 млн ПК.
Ноутбуки и мобильные рабочие станции продолжают лидировать. За год их было выпущено 275 млн. Поставки настольных компьютеров и настольных рабочих станций составили 66 млн экземпляров.
Lenovo продолжила лидировать в последнем квартале и за год в целом, выпустив 21,7 млн и 82,1 млн компьютеров соответственно. HP, Dell и Apple располагаются следом. Максимальные темпы роста показала Apple: 28,3% за год и 9% за квартал.
Аналитики говорят, что рост рынка ПК показывает увеличение важности компьютеров во времена пандемии. Очевидно, что когда нужно всерьёз работать и учиться, а не только смотреть видео в TikTok и YouTube и играть в Clash of Clans, смартфонов становится недостаточно.
2021 год аналитики назвали годом цифровой трансформации, а 2022 год считают годом цифрового ускорения. Как никогда прежде важными станут быстрые, качественные, отказоустойчивые и безопасные ПК. Производители готовы предлагать инновации, чтобы поддержать увеличение продаж.
Старший аналитик Canalys считает, что компьютеры востребованы людьми всех возрастов и владение двумя и более ПК на одного человека стало нормой в развитых странах.