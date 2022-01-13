В первую очередь выпускали и покупали ноутбуки и мобильные рабочие станции

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Фирма Canalys (и Techspot) сообщают, что поставки настольных ПК, ноутбуков и рабочих станций за прошлый год выросли и достигли значения в 341 млн. Это на 15% превосходит показатели 2020 года и на 27% лучше значения 2019 года. В последний раз результаты лучше были в 2012 году.

реклама

Производство смартфонов в прошлом году было на подъёме, но не только оно. В последнем квартале года выпущено 92 млн компьютеров. Второй год подряд в этом квартале выпущено более 90 млн ПК.

Ноутбуки и мобильные рабочие станции продолжают лидировать. За год их было выпущено 275 млн. Поставки настольных компьютеров и настольных рабочих станций составили 66 млн экземпляров.

Lenovo продолжила лидировать в последнем квартале и за год в целом, выпустив 21,7 млн и 82,1 млн компьютеров соответственно. HP, Dell и Apple располагаются следом. Максимальные темпы роста показала Apple: 28,3% за год и 9% за квартал.

Аналитики говорят, что рост рынка ПК показывает увеличение важности компьютеров во времена пандемии. Очевидно, что когда нужно всерьёз работать и учиться, а не только смотреть видео в TikTok и YouTube и играть в Clash of Clans, смартфонов становится недостаточно.

2021 год аналитики назвали годом цифровой трансформации, а 2022 год считают годом цифрового ускорения. Как никогда прежде важными станут быстрые, качественные, отказоустойчивые и безопасные ПК. Производители готовы предлагать инновации, чтобы поддержать увеличение продаж.

Старший аналитик Canalys считает, что компьютеры востребованы людьми всех возрастов и владение двумя и более ПК на одного человека стало нормой в развитых странах.

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р



