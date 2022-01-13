Сети поставок постепенно восстанавливаются, но пока не полностью

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В начале каждого года продажи компьютеров самые слабые. Так будет и в наступившем году. При этом аналитики видят признаки сокращения дефицита компонентов компьютеров. Это даст производителям возможность удовлетворить накопившийся спрос со стороны потребителей и предприятий.

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Пока же дефицит чипов остаётся проблемой, рассказывает Techspot. Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер высказал мнение, что он сохранится до 2023 года. Другие представители отрасли и инсайдеры дают похожие прогнозы по пассивным компонентам, столь же важным для производства потребительского и корпоративного оборудования.

На этой неделе было сказано, что Sony продолжит выпускать PlayStation 4 с целью компенсировать нехватку PlayStation 5. Сохраняется дефицит Nintendo Switch, а Nvidia повторно выпускает видеокарты серий RTX 20 и RTX 30 с увеличенным объёмом памяти, на которые в обычный год по таким ценам никто бы и не посмотрел.

С другой стороны, цены на графические процессоры уже не растут. От компаний Gigabyte, Asus, MSI и ASRock в этом году ждут увеличения объёма поставок видеокарт.

По данным аналитической фирмы TrendForce, нехватка компонентов для ПК стала ослабевать в ноябре 2021 года. Производители ноутбуков вроде Razer ставят в них новую память DDR5. Постепенно должна увеличиваться доступность таких устройств в розничной продаже.

Сохраняется дефицит контроллеров SSD с интерфейсом PCIe 3.0 и других компонентов для компьютеров на Intel Alder Lake. Срок поставки таких компонентов сейчас от 8 до 12 недель. Поставки чипов Wi-Fi, контроллеров USB-C и PMIC постепенно приходят в норму. Поставки смартфонов в ближайшие месяцы могут быть под ударом из-за дефицита модемов 4G, интегральных схем для сенсорных экранов и драйверов дисплея. Срок изготовления данных компонентов от 20 до 40 недель. Виновато в этом главным образом ограничение производственных мощностей в Китае.

Таким образом, до полного устранения проблемы ещё далеко, но и наиболее тяжёлые дни могут быть позади.

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