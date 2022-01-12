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Аналитическая компания App Annie в очередной раз провела опрос и выяснила, что в США люди работают со смартфонами в среднем 4,8 часа в день. Если на сон уходит 8 часов, это означает 30% времени бодрствования. На столько же выросла длительность использования смартфонов по сравнению с 2019 годом, пишет Phonearena.

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Видимо, опции Apple Screen Time и «Цифровое благополучие» от Google не слишком помогают исправить ситуацию. Тем более что они есть только в современных моделях смартфонов на последних версиях операционных систем. Это значит, что опция отсутствует на значительной части Android-смартфонов.

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В отчёте делается вывод, что распространение мобильных кошельков и применение смартфонов для сотен других дел, от фотографирования до показа своего QR-кода, привязывает нас к ним ещё крепче. В 2021 году каждую минуту в магазинах приложений тратили более $320000. Это почти на 20% больше показателя 2020 года. Пользователи за минуту скачивают 435000 приложений по всему миру. Расходы на мобильную рекламу должны в нынешнем году могут достичь $350 млрд, а в 2021 году они превысили $295 млрд.

#смартфоны
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