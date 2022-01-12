Старые модели техники нынче в моде

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

COVID-19, наводнения, засухи, заморозки, торговые войны в разных частях света привели к мировому дефициту чипов и росту цен. Среди прочих производителей от него пострадала компания Sony. Она прогнозировала сохранение дефицита консолей PlayStation 5 как минимум до нынешнего года. Bloomberg и WCCFTech пишут, что для борьбы с дефицитом компания в этом году выпустит около миллиона моделей PlayStation 4. Тем более что о прекращении их производства Sony никогда не говорила.

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Bloomberg ссылается на близкие к компании источники. Якобы Sony в конце прошлого года сообщила своим производственным партнёрам, что продолжит выпуск консолей PS4 и в этом году. По их словам, прежде Sony собиралась в конце 2021 года снять PS4 с производства.

Эту информацию подтвердил представитель Sony. По его словам, PS4 является одной из наиболее продаваемых в истории и спрос на неё сохраняется. Тем более что игр исключительно под PlayStation 5 выпущено пока не особо много. Игр для PS4 намного больше, она дешевле и доступнее на прилавках.

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