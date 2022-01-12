Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
В часах Apple Watch Series 8 может не оказаться датчика температуры тела
Во времена пандемии непрерывное отслеживание температуры не помешало бы
анонсы и реклама
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

Часы серии Apple Watch многими считаются лучшими из существующих, о чём говорят и объёмы продаж. Каждый год выпускают новые модели с дополнительными функциональными возможностями. Чего в них пока нет, так это возможности измерять температуру тела. Видимо, датчика для этого ещё предстоит подождать. Появилась информация, что этот датчик не войдёт в состав Apple Watch Series 8.

реклама

В последние месяцы относительно Apple Watch было несколько слухов. Среди них говорилось о выпуске более дешёвой модели Apple Watch SE. Теперь Gurman’s Power и Pocketnow сообщают, что кроме датчиков температуры в часах следующего поколения не будет измерения глюкозы и артериального давления.

Измерение температуры представить собирались, но в итоге это вряд ли случится. Артериальное давление часы Apple не научатся измерять ещё два-три года, а мониторинг глюкозы может появиться во второй половине десятилетия.

Apple не собирается отказываться от всех этих измерений. Видимо, доступные на данный момент варианты реализации разработчиков не устраивают.

анонсы и реклама
-18 000р на MSI RTX 3070
Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р


#apple #смарт-часы
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Стали известны цены смартфонов серии iPhone 14
Приложение Uber для Apple Watch больше не работает
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Доходность Эфира снижается, а майнинг Toncoin на видеокадрах Radeon RX 6000 стал до 2 раз прибыльнее
29
42 смартфона Xiaomi получат новую прошивку MIUI 13 на Android 12 в 2022 году
7
Украденную в США партию видеокарт GeForce RTX 3000 обнаружили после Нового года во Вьетнаме
12
Основатель Binance Чанпэн Чжао за 4 года заработал $93 млрд, но биржа всё ещё не имеет штаб-квартиры
14
Бюджетные видеокарты NVIDIA вернулись в магазины РФ, а геймеры раскупают GeForce GTX 1050 Ti
33
Геймеры из РФ могут остаться без консолей и видеокарт из-за санкций США - Bloomberg
407
Майнер рассказал о планах Виталика Бутерина и назвал условия перехода Эфира на Proof of Stake
20
Флойд Мейвезер и Ким Кардашьян получили повестки в суд за участие в продвижении Ethereum Max
11
Для Stardew Valley вышел менеджер модов
+
Ютубер запустил Witcher 3 в 8К c сотней графических модов и рейтрейсингом- Nextgen-графика уже здесь
15
Китайский космический аппарат "Чанъэ-5" обнаружил воду на поверхности Луны
7
Дизайнер скандальной миссии «Ни слова по-русски» из Call of Duty Modern Warfare 2 объявил об уходе из Respawn
4
Майнер собрал ферму на Radeon RX 6600 ХТ, получая $400 в месяц на добыче Toncoin
23
Цена на Ethereum устремилась вниз, вслед за ней и доходность майнинга
47
Horizon Forbidden West смогли запустить на взломанной PlayStation 4
1
Вспышки сверхновых могли стать причиной возникновения жизни на Земле
14
Стали известны цены смартфонов серии iPhone 14
6
EVGA ухудшила условия гарантии на видеокарты NVIDIA и увеличила плату за 7-летнюю поддержку в 2 раза
3
Изучаем прирост скорости CPU Intel в играх за 2 года – Core i5-12400F vs Core i5-10400F от Bk
35
Прорыв в области UltraRAM может объединить оперативную память и хранилище
3

Популярные статьи

Кот в мешке или сказ о том, как я собрал ПК с Авито - снова AMD
114
RTX 3050 – действительно народная карта, а RTX 3090 Ti – нишевый продукт: краткая аналитика CES 2022
62
Криптозима близко – когда ждать падения курса Биткоина и Эфира и возвращения видеокарт в магазины
81
Нарушают ли тяговые лучи законы физики. Это зависит от обстоятельств.
27
Причины, которые заставляют сомневаться в надежности HDD с гелием в гермоблоке вместо воздуха
64
Какие файлы и настройки стоит сохранить перед переустановкой Windows 10 и Windows 11
9
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700 XT
6
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z690M-Plus D4
63
7 полезных советов покупателю техники и электроники
32
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M4 Air
15

Сейчас обсуждают

Jurten Krieg
15:21
Вот бы на пiндосив упав! Ось це була б перемога москалів і непередавана зрада для всіх вірних українців!
На следующей неделе мимо Земли пролетит километровый астероид на скорости более 75 000 км в час
Batareykin
15:21
моя ржавая логитеч g5 работает с 2006 года
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M4 Air
korney
15:20
Этот гривнобаксовый говнозитор "в реале" быстрее сам выхватит и за компенсацию ныть начнёт, на вторую 1080.
NVIDIA пояснила, где чаще всего гнездятся ждуны
alexey844
15:19
Для подбора максимального сжатия без оглядки на время можно использовать утилиту Ultra7z Optimizer, она сама подбирает лучшее сжатие 7z, причём внутри результирующего архива будут разные алгоритмы для...
Как я экспериментировал со сжатием данных при помощи 7-Zip и что из этого вышло
Алексей Шебеко
15:18
Круто , вот тут то мне и пригодятся накопленые годами процессоры pentium 4 и материнки под него ведь в условиях тотального дефицита даже то что сейчас никому не нужно станет жутко дорогим и дефицитны...
Геймеры из РФ могут остаться без консолей и видеокарт из-за санкций США - Bloomberg
kilobait3
15:17
На x f тройках поко залил сток робота + кастом гуи, ми фейс и рядом не стоит. Тормознутое и дырявое по от ми не стоит траты времени.
Подтверждена официальная дата и время запуска MIUI 13
Lamerusha Lat
15:16
Чё ты постоянно какую-то муть здесь постишь?
NVIDIA пояснила, где чаще всего гнездятся ждуны
Твоя мамка
15:15
Так потому что они мне не нужны Кому нужны процы для рендера или где там они быстрее я естественно и скажу что покупай аэмдэ. Я пuздеть незнаючи не буду. Я протестил в задачах где мне нужно и все
Стоит ли переходить на более дорогую DDR5 в 2022 году – Core i5 12400F vs Ryzen 5 5600X в тесте TG
Lamerusha Lat
15:14
За удар в лицо дадут срок условный. Но тем не менее.
NVIDIA пояснила, где чаще всего гнездятся ждуны
Геннадий Доброскок
15:12
Только балбес может назвать пс4 про хламом.отличная консоль в современном игровом мире
Sony попытается утолить голод любителей консолей при помощи PlayStation 4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем