Часы серии Apple Watch многими считаются лучшими из существующих, о чём говорят и объёмы продаж. Каждый год выпускают новые модели с дополнительными функциональными возможностями. Чего в них пока нет, так это возможности измерять температуру тела. Видимо, датчика для этого ещё предстоит подождать. Появилась информация, что этот датчик не войдёт в состав Apple Watch Series 8.
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В последние месяцы относительно Apple Watch было несколько слухов. Среди них говорилось о выпуске более дешёвой модели Apple Watch SE. Теперь Gurman’s Power и Pocketnow сообщают, что кроме датчиков температуры в часах следующего поколения не будет измерения глюкозы и артериального давления.
Измерение температуры представить собирались, но в итоге это вряд ли случится. Артериальное давление часы Apple не научатся измерять ещё два-три года, а мониторинг глюкозы может появиться во второй половине десятилетия.
Apple не собирается отказываться от всех этих измерений. Видимо, доступные на данный момент варианты реализации разработчиков не устраивают.