Серия Micron 2400 является первой в своём роде

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Компания Micron начала промышленные поставки первого в мире твердотельного накопителя на 176-слойных четырехуровневых чипах QLC NAND. Производитель обещает лучшую на данным момент плотность хранения данных и производительность, передаёт Techspot. Чипы применяются в накопителях Micron 2400. Размер у него всего 22 х 30 мм при объёме 2 ТБ и скорости последовательного чтения 4500 МБ/с.

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В ноябре 2020 года Micron первой запустила поставки 176-слойной флеш-памяти 3D NAND. Она говорила о её будущем распространении в автономных транспортных средствах, автомобильных мультимедийных системах и мобильных хранилищах, потребительских SSD и датацентрах.

Теперь 176-слойная память 3D NAND входит в состав SSD Micron Gen4 QLC серии 2400. Micron обещает рост скорости ввода-вывода на 33% и уменьшение задержки чтения на 24% по сравнению с SSD с 96-слойными чипами.

Накопитель максимальной вместимости даст скорость последовательного чтения 4500 МБ/с и записи 4000 МБ/с. При работе со случайными блоками данных скорость чтения/записи равна 650000 и 700000 IOPS соответственно.

Micron выпускает накопитель с интерфейсом M.2 в трёх форм-факторах: 22 х 80 мм, 22 х 42 мм и миниатюрный 22 х 30 мм, вместимостью 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.

Версия 2 ТБ поддерживает запись 600 ТБ данных, а модель 512 ГБ переживёт 150 ТБ. Максимальный накопитель расходует менее 150 мВт в режиме ожидания. Это вполовину меньше накопителей прошлого поколения на QLC. Новинки удовлетворяют требованиям Intel Project Athena, где нужно минимум 9 часов автономной работы на ноутбуках даже с экранами высокой чёткости.

Micron позиционирует эти SSD как продукты для бюджетных ПК и ноутбуков. Скорости не дотягивают до 7000 МБ/с в лучших SSD 4-го поколения. Зато сильной стороной Micron 2400 должно стать соотношение цены и качества, а также компактность.

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