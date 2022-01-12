Его возможности проверили в Geekbench

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Недавно в состав серии Intel Alder Lake 12-го вошли несколько дешёвых моделей под брендами Pentium и Celeron. Один из них протестировали в Geekbench, сообщает WCCFTech.

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Celeron G6900 обладает двумя ядрами и двумя потоками команд. Он производится на техпроцессе 10 нм на архитектуре ESF Golden Cove. Тактовая частота у него всего 3,4 ГГц. Объём кеша L3 равен 4 МБ и 2,5 МБ кеш L2 при TDP 46 Вт. В США его рекомендованная цена лишь $42. Его возможностей будет достаточно для не самых требовательных киберспортивных игр и офисных нагрузок.

Тестирование процессора выполнялось на материнской плате ASRock Z690M Phantom Gaming 4. Тактовая частота составила 4,4 ГГц. Могла применяться технология Base Frequency Boost (BFB) для её увеличения за счёт роста энергопотребления. Объём памяти DDR4 равен 16 ГБ.

Чип набрал 1408 баллов в одноядерном тесте и 2610 баллов в многоядерном. В первом случае это превосходит результат Core i9-10900K, где максимальная частота на одном ядре может быть 5,3 ГГц. Этот процессор 10-ядерный и у него в этом тесте 1393. Естественно, в многопоточных тестах бюджетный процессор не сравнится с Core i9.

В них его конкурентами являются Ryzen 3 3200G, AMD FX-9370 и Core i5-4690K. Ryzen 3 3200G представляет собой 4-ядерный чип на архитектуре Zen 2 с четырьмя потоками команд. В результате эффективность ядер Celeron оказывается выше.

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