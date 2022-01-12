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Анонсирован стандарт PCIe 6.0 со скоростью передачи данных до 256 ГБ/с
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Хотя прогресс в компьютерных компонентах уже не такой стремительный, как 20 лет назад, пока ещё он есть. Новые процессоры и видеокарты не так уж сильно превосходят предыдущее поколение, зато скорость устройств хранения данных совершает более крупные скачки вперёд. Организация PCI-Sig Group анонсировала стандарт PCIe 6.0, где скорость передачи данных в два раза выше по сравнению с PCIe 5.0. Последний только начал появляться в процессорах Intel 12-го поколения и материнских платах для них.

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PCI-SIG говорит о поддержке скорости 64 GT/s, что означает около 256 ГБ/с при наличии 16 линий. Чтобы выдать такую скорость, PCIe 6.0 применяет амплитудно-импульсную модуляцию с четырьмя уровнями (PAM4), обновлённое управление пакетами и управление потоком. Обратная совместимость с прошлыми версиями PCIe имеется, утверждает PCWorld.

Новый стандарт предназначается в первую очередь для датацентров. Естественно, со временем сфера его применения будет расширяться и доберётся до простых домашних компьютеров. Спецификация разрабатывалась уже давно, а анонс означает начало проектирования и производства устройств с его применением.

Для обладателей обычных ПК и ноутбуков этот анонс пока не имеет практического значения. Современные компьютеры довольствуются представленным четыре года назад PCIe 4.0. PCIe 5.0, анонсировали только в конце минувшего года. AMD на прошлой неделе сообщила, что процессоры Ryzen 7000 во второй половине года тоже выйдут с поддержкой PCIe 5.0. Видеокарт с PCIe 5.0 пока нет, зато Samsung, Adata и некоторые другие готовят новые SSD.

Скорость 256 ГБ/с значительно превышает потребности большинства ПК. Однако, запас никогда не повредит, а центры обработки данных и многие высокопроизводительные вычислительные приложения выиграют от роста скорости межсоединений.

PCI-SIG старается удваивать скорость передачи данных раз в три года, хотя между PCIe 3.0 и PCIe 4.0 прошло семь лет.

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#pcie
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