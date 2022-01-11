Исследование платёжной платформы Paysafe рассказывает, что больше половины владельцев криптовалюты хотели бы получать в ней зарплату. Подобное желание высказали 55% опрошенных, а среди 18–24-летних 60%. Они считают криптовалюту стоящей инвестицией с большой финансовой гибкостью, рассказывает Neowin.
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Опрос провели среди 2000 обладателей криптовалют из США и Великобритании, поэтому в других странах мнения людей могут отличаться. Многое зависит от благосостояния населения страны, инфляции, разрешений или запретов со стороны правительства.
Среди прочего задавали вопросы о мотивации хранения криптовалюты. Казалось бы, почти все делают это исключительно ради «иксов» - купить дешевле и продать дороже. Есть и такие, кто верит в превращение криптовалют в основную международную форму расчётов уже в недалёком будущем.
Некоторые считают криптовалюты пузырём, который рано или поздно лопнет. У 70% опрошенных владельцев такие мысли тоже были. 49% из-за подобных опасений продали часть или все свои криптовалютные активы.
60% считают, что многие интернет-магазины начнут принимать криптовалюту этом году, а 47% верят в её использование и в обычных магазинах. 49% опрошенных считают, что в течение пяти лет криптовалюта будет у каждого человека.