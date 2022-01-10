Для метавселенной придётся поискать что-то другое

В своё время появлялась информация о желании компании Apple создать лёгкое устройство дополненной реальности не тяжелее 150 г. Это позволит пользователям не уставать при длительном ношении устройства на голове. Новые сведения говорят об ограничениях этого устройства, делающих его непригодным для полноценного виртуального мира.

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Марк Гурман из Bloomberg пишет (а WCCFTech повторяет), что Apple думала о метавселенной, но отказалась от этой мысли. Apple нацеливает устройство на более короткие промежутки работы, хотя о каких-то конкретных числах пока не сообщается.

Ранее Тим Кук выражал беспокойство по поводу того, что устройства Apple вместо творчества применяются для бесконечного потребления контента в интернете. Это не лучшим образом сказывается на производительности труда и здоровье. Именно такие соображения могли привести к тому, что устройство дополненной реальности не будет работать по много часов без перерывов.

В любой случае, устройство должно стать демонстрацией передовых технологий, выдавая производительность уровня процессоров M1. Не удивительно для Apple, цена будет высокой, так что позволить себе устройство смогут далеко не все. В результате выпускаться оно будет в небольших количествах.

Можно рассчитывать получить дополнительную информацию по ходу нынешнего года.

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