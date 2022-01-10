Более быстрые и вместительные накопители нового поколения скоро должны быть представлены

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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Компания MSI продемонстрировала первый SSD следующего поколения на PCIe Gen 5, сообщает WCCFTech. Он будет выпущен под названием Spatium на контроллере Phison Gen 5. Это ещё не анонс и информации не слишком много. Тесты ранее выпущенных моделей Spatium Gen 4 и Gen 3 позволяют считать их надёжными и производительными устройствами. Новые модели должны стать ещё лучше.

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MSI SSD Spatium PCIe Gen 5 сделан в формате AIC. Используется чип Phison PS5026-E26 нового поколения с применением PCIe Gen 5.0 и NVMe 2.0. Скорость доступа к данным должна вырасти. Это очередной новый накопитель, который сейчас находится в разработке у MSI. Компания ранее показывала модель M.2 XPANDER-Z Gen 5.

Phison PS5026-E26 войдёт в состав будущих SSD, вроде MSI Spatium. Он работает с PCIe Gen 5.0 x4 со скоростью 128 ГТ/с. Производит его TSMC на техпроцессе 12 нм, он 8-канальный объёмом до 32 ТБ.

Скорость последовательного чтения достигает 12 ГБ/с, записи 11 ГБ/с. Скорость произвольной записи блоков 4K составит 1500 тысяч IOPS и 2000 тысяч IOPS скорость чтения. На мероприятии CES 2022 скорости были почти 14 ГБ/с при чтении и 13 ГБ/с при записи.

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