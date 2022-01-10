Компания MSI продемонстрировала первый SSD следующего поколения на PCIe Gen 5, сообщает WCCFTech. Он будет выпущен под названием Spatium на контроллере Phison Gen 5. Это ещё не анонс и информации не слишком много. Тесты ранее выпущенных моделей Spatium Gen 4 и Gen 3 позволяют считать их надёжными и производительными устройствами. Новые модели должны стать ещё лучше.
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MSI SSD Spatium PCIe Gen 5 сделан в формате AIC. Используется чип Phison PS5026-E26 нового поколения с применением PCIe Gen 5.0 и NVMe 2.0. Скорость доступа к данным должна вырасти. Это очередной новый накопитель, который сейчас находится в разработке у MSI. Компания ранее показывала модель M.2 XPANDER-Z Gen 5.
Phison PS5026-E26 войдёт в состав будущих SSD, вроде MSI Spatium. Он работает с PCIe Gen 5.0 x4 со скоростью 128 ГТ/с. Производит его TSMC на техпроцессе 12 нм, он 8-канальный объёмом до 32 ТБ.
Скорость последовательного чтения достигает 12 ГБ/с, записи 11 ГБ/с. Скорость произвольной записи блоков 4K составит 1500 тысяч IOPS и 2000 тысяч IOPS скорость чтения. На мероприятии CES 2022 скорости были почти 14 ГБ/с при чтении и 13 ГБ/с при записи.