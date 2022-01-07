Аналитическая компания Chainalysis сообщает, что в минувшем году связанная с криптовалютой преступность достигла рекордного уровня. Связанные с подобной деятельностью криптовалютные адреса получили $14 млрд. Большая часть этих денег была добыта в результате мошенничества, воровства и в даркнете, рассказывает Neowin. Программы-вымогатели также находятся на подъёме, но пока они не лидеры по заработкам.
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В 2020 году оборот преступных средств в криптовалютах составлял $7,8 млрд. Суммарный объём транзакций криптовалют вырос на 567%. Однако, рынок в целом вырос настолько, что доля незаконной деятельности в транзакциях оказалась рекордно низкой.
Аналитики рассказали, что популярным видом мошенничества является так называемое rug pulls. Создаётся выглядящий настоящим криптовалютный проект, собираются деньги инвесторов, после чего разработчики исчезают с ними. Такая судьба постигла среди прочих крупную платформу Thodex.
Таким образом, ради возможности «сделать иксы» приходится сильно рисковать. Если в банках бывает защита от мошенничества, криптовалютный рынок всё ещё больше похож на Дикий Запад. Держатели валют лишатся к ним доступа, если потеряют закрытый ключ. Если же они становятся жертвами обмана, жаловаться зачастую некому.