В самом конце декабря были анонсированы смартфоны Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro. Это не полный список новых аппаратов данного производителя, поскольку ещё не был представлен Xiaomi 12 Ultra. Изображение корпуса этого смартфона позволяет получить представление о его внешнем виде. Снимки в своё распоряжение получил сайт Gizmochina.
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Изображение подтверждает ранее появлявшиеся данные относительно дизайна смартфона. Среди прочего речь шла о четырёх задних камерах, рядом с которыми располагается светодиодная вспышка.
Аппарат обладает экраном с изгибом, чего нет у других представителей серии Xiaomi 12. Отверстие для передней камеры находится по центру. Соответственно, селфи-камера не будет располагаться внутри экрана, хотя такие предположения существовали.
Прежние утечки рассказывали о диагонали экрана 6,6 дюйма и разрешении 2K. Основная камера должна быть 50 Мп с сенсором Samsung GN5. Также есть камеры 48 Мп с 2-кратным зумом, 48 Мп с 5-кратным зумом и 48 Мп с 10-кратным зумом.
Используется чип Snapdragon 8 Gen 1 и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Мощность подзарядки ожидается 120 Вт, как в Xiaomi 12 Pro.
Анонс Xiaomi 12 Ultra ожидается в середине февраля.