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Asus представила 17-дюймовый гибкий Windows-планшет
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Компании Samsung и Lenovo ранее делали нечто подобное, а теперь и Asus предлагает планшет на основе гибкой панели OLED. Его отличительной чертой является размер, сообщает PCWorld. Windows-планшет Zenbook 17 Fold с гибкий дисплеем был представлен на выставке CES 2022.

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Диагональ устройства составляет 17,3 дюйма. В развёрнутом состоянии это планшет с разрешением 2560 х 1920 и соотношением сторон 4:3. В сложенном виде это ноутбук с двумя экранами по 12,5 дюйма и разрешением 1920 х 1280.

Как и ThinkPad X1 Fold прежде, новинка Asus выпускается с тонкой беспроводной клавиатурой и трекпадом над нижней половиной экрана для работы в виде традиционного ноутбука. Или можно держать планшет за нижнюю часть и применять её как клавиатуру. Встроенная подставка из магниевого сплава даёт возможность поставить раскрытый планшет на стол и задействовать клавиатуру и трекпад посредством Bluetooth.

Внутри корпуса располагается процессор Core i7 U 12-го поколения, 16 ГБ памяти, батарея 75 Вт*ч и Wi-Fi 6E. Есть два порта USB-C/Thunderbolt 4, разъём для наушников/микрофона и кнопки регулировки громкости как у планшета. Также доступны веб-камера QHD, инфракрасная камера для работы Windows Hello и датчик освещенности для автоматической регулировки яркости экрана.

Шарнир Zenbook 17 Fold якобы выдерживает не менее 30000 циклов складывания. О долговечности самого экрана разработчики не говорят. Она может быть не самой впечатляющей если применяется многослойный полимерный чехол вместо стекла, как в Galaxy Z Fold и ThinkPad X1 Fold. О цене пока также ничего не говорится, а продажи обещано начать в середине года. 

Представлен и более классический ноутбук Zenbook 14 OLED. Он предлагается в сине-серебристом и тёмно-синем цветах и работает на процессоре Intel 12-го поколения, а чёрный на AMD Ryzen 5000.

Здесь есть интересные решения в плане дизайна. Как и на других ноутбуках Asus, используется комбинированная сенсорная панель и 10-клавишная зона. Шарнир поворачивается на 180 градусов. Применяется 14-дюймовый экран OLED 2880 × 1800, два USB-C/Thunderbolt 4, один USB-A, полноразмерный HDMI и слот для карт microSD плюс батарея 75 Вт*ч. На клавиатуре расположен сканер отпечатков пальцев.

Максимальная конфигурация предлагает 16 ГБ памяти и хранилище 1 ТБ. Только в версии на чипах Intel можно получить DDR5 и SSD на PCIe 4.0.

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#asus
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