Недавно Samsung представила планшет Galaxy Tab A8 средней ценовой категории. Теперь в сети появились сведения относительно младшей модели Galaxy Tab A8 Lite по более низкой стоимости. Phonearena указывает в качестве источников информации Safety Korea и Geekbench. Благодаря им можно познакомиться со спецификациями и внешним видом планшета.
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Анонс Tab A8 Lite ожидается позднее в этом году. Сейчас он фигурирует под номером SM-T270 и обладает единственной задней камерой. На изображении планшет медно-коричневый с логотипом Samsung по центру в задней части устройства.
Спереди вокруг экрана находятся рамки равной ширины, наверху располагается камера. Диагональ экрана не указывается. Зато известно о чипе Exynos 850 на техпроцессе 8 нм. Его должно хватит для комфортного выполнения не самых требовательных задач. Также это означает, что процессор лучше по сравнению с Galaxy Tab A8 с его Unisoc Tiger T618 12 нм. Объём оперативной памяти составит 3 ГБ.
В одноядерном и многоядерном тестировании результат составил 179 и 902 баллов. На устройство установлена Android 12 с Samsung OneUI 4.0.
Планшет прошлого поколения Galaxy Tab A7 Lite обладает экраном TFT 8,7 дюйма и таким же объёмом памяти, 32 ГБ хранилища и процессором MediaTek Helio P22T 12 нм. Сзади одна камера 8 Мп, спереди 2 Мп.