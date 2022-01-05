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Представлена портативная игровая консоль AYANEO Neo Next на APU AMD Ryzen 7 5800U
Анонсирована карманная игровая консоль AYANEO Neo Next
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На выставке электроники CES 2022 была представлена портативная игровая консоль AYANEO Next. Слухи обещали, что в ней будут применяться APU Ryzen 6000U нового поколения, но этого не случилось. Генеральный директор компании Артур Чжан рассказал, что причиной этому является дефицит чипов. Появления новых APU ещё предстоит дождаться и желающих заполучить эти процессоры в свои устройства немало.

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В итоге используется Ryzen 7 5800U. Устройство получило ряд функциональных возможностей. Например, впервые датчики эффекта Холла есть как на джойстиках, так и на триггерах. Магнетизм даст повышенную точность и надёжность контроллерам, сводя к минимуму дрейф. Джойстики можно менять, как и в высококлассных игровых контроллерах.

Левый и правый захваты оснащены двойными линейными двигателями по оси X. Они обеспечат поддержку разных направлений и силы вибрации в разных игровых сценах. AYANEO Next обладает также передовыми стандартами беспроводной связи. Впервые применяется AMD Wi-Fi 6E «RZ608», что даёт доступ к полосе частот 6 ГГц с максимальной скоростью до 3,6 Гбит/с. Это превосходит скорость Wi-Fi 6 на 1200 Мбит/с, расширяет способности беспроводной передачи и уменьшает задержку. Bluetooth 5.2 также означает более быстрое, надёжное и широкое беспроводное соединение.

Имеется биометрическая аутентификация, за что отвечает сканер отпечатков пальцев в кнопке питания.

Представлены первые результаты тестирования устройства. Ведьмак 3 выдаёт 27 кадров/с при высоких настройках и 41 кадр/с при средних настройках. Cyberpunk 2077 выдаёт 23,1-38,2 кадров/с. У Forza Horizon 5 результаты лучше, 42,3 FPS на высоких настройках и 67,1 FPS на средних.

AYANEO Next предлагается в трёх разновидностях. Наиболее дорогая имеет 32 ГБ оперативной памяти. Стоимость варьируется от $1315 до $1565.

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