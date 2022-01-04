Три новых модели представлены наряду с новым флагманом 3090 Ti

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Во вторник на выставке CES компания Nvidia помимо нового флагмана 3090 Ti представила ещё три видеокарты: GeForce RTX 3080 12 ГБ, GeForce RTX 3070 Ti 16 ГБ и RTX 3050 8 ГБ. Четыре новинки на архитектуре Ampere позволяют Nvidia опередить AMD по числу моделей текущего поколения. В серии RTX 30 сейчас 11 видеокарт: 3090 Ti, 3090, 3080 Ti, 3080 12 ГБ, 3080, 3070 Ti 16 ГБ, 3070 Ti, 3070, 3060 Ti, 3060 и 3050. Это открывает разные варианты по соотношению цена/производительность. Точнее, открывало бы, если бы на рынке видеокарт второй год подряд не сохранялось военное положение с неподдающимися анализу и прогнозированию ценами.

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В RTX 3080 12 ГБ предлагается 70 потоковых мультипроцессора или 8960 ядер CUDA. Это на 3% больше по сравнению с RTX 3080. Ещё здесь есть ядра трассировки следующего поколения, ядра Tensor и новые потоковые многопроцессорные модули. TDP карты 350 Вт.

Объём памяти типа GDDR6X равен 12 ГБ памяти, сообщает WCCFTech. Благодаря лучшим чипам Micron RTX 3080 может обеспечивать скорость памяти до 19 Гбит/с. Шина памяти 384 бит, совокупная пропускная способность 912 ГБ/с на 20% превосходит прежний вариант карты.

RTX 3070 Ti тоже получила больше памяти с более высокой эффективностью по сравнению с RTX 3080. Карта оснащена GDDR6X с пропускной способностью 21 Гбит/с и шиной 256 бит, пропускная способность 672 ГБ/с на 10% больше, чем у варианта карты с 8 ГБ. Это даст повышенную производительность в играх на высоком разрешении.

GeForce RTX 3050 Ti работает на урезанном графическом процессоре GA106. Это означает 20 SM и 2560 ядер CUDA с TGP 130 Вт. Памяти GDDR6 8 ГБ 14 Гбит/с с шиной 128 бит, пропускная способность 224 ГБ / с. Её рекомендованная цена $249 долларов США, продажи запланировано начать на 27 января.

GeForce RTX 3050 8 ГБ выдаёт более 60 кадров/с на 1080p в нескольких играх класса AAA и обладает вторым поколением ядер RT и Tensor. Это даёт ей преимущество перед устаревшей GeForce GTX 1650.

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