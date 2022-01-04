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Phison анонсировала SSD-контроллер нового поколения PCIe Gen 5.0 E26
Скорость новых накопителей будет увеличена более чем до 10 ГБ/с
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Компания Phison занимается производством контроллеров для SSD многих популярных производителей. Во вторник она анонсировала контроллер PCIe Gen 5.0 нового поколения, который обеспечит производительность свыше 10 ГБ/с.

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Нынешний стандарт PCIe Gen 4.0 выдаёт скорость до 16 Гбит/с. PCIe 5.0 теоретически способен добраться до уровня в 32 Гбит/с. Принимая во внимание будущие накопители на M.2 NVMe с производительностью 16 ГБ/с применением до четырёх линий PCIe 5.0, нас ожидает заметный шаг вперёд на рынке SSD.

На CES 2022 Phison пообещала выпустить контроллер SSD PS5026-E26. Он превысит отметку в 10 ГБ/с при сохранении прежнего уровня энергопотребления. Дополнительная информация появится позже, сообщает WCCFTech.

Phison собирается 5-8 января в рамках виртуальных презентаций показать свои новые игровые продукты. Среди них и первый контроллер PCIe Gen5 для требовательных компьютерных игр. Также Phison собирается предложить контроллер PS5021-E21T без DRAM с производительностью выше, чем у ранее выпущенных E19T и E13T. Новые контроллеры дадут прирост скорости посредством увеличенной по сравнению с PCIe 4.0 пропускной способности. Это позволит поднять скорость работы с данными в будущих недорогих SSD на PCIe 4.0.

Ещё ожидается накопитель PS-5013-E13T BGA, который найдёт применение в игровом смартфоне Xiaomi Black Shark 4. Этот контроллер должен повысить скорость чтения и записи на 69%, расширяя возможности мобильных игр.

SSD на PCIe Gen 5 предложат производительность до 14 ГБ/с, тогда как память DDR4-2133 имеет скорость примерно 14 ГБ/с на канал. SSD не станут заменой оперативной памяти, но при необходимости они смогут подстраховывать друг друга, для чего предназначается кеш L4. Современные процессоры используют три уровня кеш-памяти. В Phison полагают, что SSD 5-го поколения и выше могут работать с кешем L4 4 КБ за счёт сходной архитектуры. На выставке CES 2022 могут быть представлены несколько SSD 5-го поколения.

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#ssd #phison
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