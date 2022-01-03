В интернете появилась первая фотография будущего ноутбука Acer Swift X, сообщает Videocartz. Точные характеристики этого устройства пока неизвестны, но это не уменьшает пристального интереса к нему. Причина в том, что это будет первый ноутбук на видеокарте Intel ARC.
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Речь идёт о следующем поколении ультратонких 14-дюймовых ноутбуков. Такие обычно пользуются процессорами и видеокартами с пониженным энергопотреблением. Это точно не игровые компьютеры. Модель прошлого года работает на процессорах Intel Core 11-го поколения серии Tiger Lake-H35 и AMD Ryzen 5000U. Также там установлена видеокарта RTX 3050 Ti мощностью 40 Вт. С учётом этого ожидается использование в ноутбуках нового поколения процессора Alder Lake-P U28 и видеокарты Intel ARC DG2-128EU.
В корпусе нового Swift X ожидаются изменения в виде ещё одного порта USB Type-C вместо разъёма питания. Кроме того, убран сканер отпечатков пальцев.
Также имеются изображения будущих ноутбуков серий Predator, Helios и Nitro.
Acer Swift X и игровые ноутбуки будут представлены на выставке CES 2022 во вторник.