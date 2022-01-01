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Старые телефоны BlackBerry 4 января перестанут работать
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Компания BlackBerry на уходящей неделе объявила, что прекращает поддержку устаревших сервисов на своей операционной системе. Среди этих сервисов такие важные, как телефонные звонки и обмен текстовыми сообщениями. Можно сказать, что все аппараты этого производителя не на Android перестанут работать, утверждает Techspot.

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Впервые о завершении поддержки устаревших систем было сказано ещё в сентябре 2020 года. На этой неделе было представлено напоминание об этом с вопросами и ответами относительно того, что делать обладателям этих устройств. 4 января будет завершена работа устаревших сервисов в BlackBerry 7.1 OS и в более ранних версиях, BlackBerry 10, BlackBerry PlayBook OS 2.1 и более ранних версиях. Смартфоны на этих системах лишатся возможности звонить даже в экстренные службы по сотовым сетям и Wi-Fi.

Останутся в прошлом BlackBerry Desktop, Lin, Blend, World, Protect, Password Keeper, PIN to PIN device messaging, Enhanced Sim Based Licensing, Identity Based Licensing. Размещенные на хостах BlackBerry адреса электронной почты тоже перестанут работать, причём везде.

BBM for Enterprise and BBM Enterprise для индивидуального использования продолжат работать посредством BlackBerry ID за пределами названных выше операционных систем. BlackBerry рекомендует пользователям переносить персональные данные на другие устройства и системы.

В своё время аппараты этого производителя были среди наиболее востребованных, особенно в корпоративных кругах. Популярность iPhone и Android-смартфонов с сенсорными экранами положила этому конец. В 2016 году BlackBerry прекратила самостоятельно выпускать телефоны на своих ОС и стала разработчиком ПО. В 2020 году компания TCL тоже перестала производить устройства под брендом BlackBerry. С тех пор BlackBerry выпускает аппараты только на Android.

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#blackberry
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