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Intel вынуждает производителей материнских плат убрать поддержку набора команд AVX-512
Это будет сделано в обновлении BIOS соответствующих плат
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В процессорах Intel Alder Lake о поддержке набора инструкций AVX-512 официально не говорится. Эту поддержку можно получить, если отключить экономичные ядра Gracemont и оставить только более производительные Golden Cove. Это даст большую скорость по сравнению со стандартными инструкциями AVX2. Ядра E могут быть полезными в определённых задачах, но эффективность AVX-512 выше.

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Продержится такая возможность недолго. WCCFTech сообщает, что Intel дала производителям материнских плат задание убрать поддержку AVX-512 на чипах Alder Lake в будущих обновлениях BIOS. Эта информация появилась за несколько дней до релиза неразблокированных версий процессоров. Большинство этих моделей будут только с P-ядром, Core i5 и Core i3 не будут гибридными.

Эти процессоры способны обрести популярность в серверах и простых рабочих станциях начального уровня, где могут достоинства AVX-512 могут пригодиться. Intel выступает против этого. Стандартные инструкции AVX2 имеют серьёзный тепловой троттлинг у всех гибридных чипов. Тактовая частота снижается во избежание деградации миграции электронов внутри чипа. Несколько моделей способны достигать частоты 5,2 ГГц, но далеко не у всех компьютеров есть адекватное охлаждение под такие частоты.

Для устранения запрета на AVX-512 и троттлинга AVX2 уже есть решения. Asus предложила его в BIOS для плат серии Maximus, где отключается регулирование AVX2. При этом частоты должны быть установлены в BIOS во время загрузки ПК. Изменение частот через операционную систему не позволит обойти запрет Intel.

Можно попросту не обновлять BIOS и продолжать работать с AVX-512, но это не относится к новым платам из магазина. Также последние версии BIOS могут потребоваться для обеспечения лучшей стабильности и совместимости с DDR5.

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#intel #материнские платы #процессоры
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