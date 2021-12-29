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Защитник Microsoft научился блокировать уязвимости в библиотеке Log4j
Новый автоматический инструмент может обнаруживать и отслеживать уязвимости
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Компания Microsoft объявила об обновлениях в облачных версиях своего антивируса для противостояния уязвимостям в библиотеке Log4j. Log4j получила обновления, но не все успели установить их. На помощь придёт защитник Microsoft, сообщает Techspot.

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Компания рассказала, что с середины декабря выпускала обновления в сервисе «Защитник Microsoft 365». Были добавлены автоматические методы обнаружения и противостояния уязвимостям в Log4j. Последняя версия может находить уязвимости в компонентах Log4j, которые отображаются на специально созданной для этого панели.

DeviceTvmSoftwareEvidenceBeta представляет собой новую схему. Она выводит данные на уровне файлов с диска и позволяет сравнивать их с дополнительным контекстом для расширенного поиска. Также уязвимости в установленных приложениях можно находить при помощи DeviceTvmSoftwareVulnerabilities.

Обновления относятся к 365, Microsoft Defender for Endpoint, Microsoft Defender for Containers. Кроме Windows 10 и 11 они совместимы с Windows Server 2008, 2012 и 2016. Совместимость есть и с Linux в версии защитника 101.52.57 (30.121092.15257.0) и новее.

Microsoft Defender for Containers представляет собой облачный тарифный план для защиты контейнеров, представленный только в декабре. С его помощью можно искать образы с уязвимостями к Log4j. Выполняется автоматическое сканирование при помещении и извлечении образов в реестр контейнеров Azure или когда они работают в кластере Kubernetes.

На портале Azure при наличии уязвимых образов будет показываться рекомендация «Уязвимости образов реестра контейнеров должны быть устранены» в разделе «Защитник Microsoft для облака».

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#безопасность
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