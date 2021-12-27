iPhone 14 может лишиться слота SIM-карт, но не все модели

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В своё время появлялись слухи, согласно которым в 2023 году смартфоны серии iPhone 15 будут выпущены без поддержки физических SIM-карт. Быть может, в реальности это случится даже на год раньше, считает Phonearena.

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eSIM представляет собой цифровой аналог SIM-карт и позволяет активировать тарифный план оператора мобильной связи без физической карты. Нынешнее поколение iPhone стало первым среди смартфонов Apple с поддержкой двух eSIM одновременно. Однако, у всех iPhone 13 есть слот для установки реальной nano-SIM.

Теперь появился документ, который говорит о работе Apple с ведущими операторами мобильной связи США над подготовкой к появлению iPhone только с eSIM. Кроме того, во 2-м квартале могут начать продавать iPhone 13 без SIM-карты в комплекте. Сейчас без них продаются модели iPhone 13 на сайте apple.com и в магазинах Apple.

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Крайним сроком называется сентябрь 2022 и этого означает, что линейка iPhone 14 может выйти без слота. Напрямую Apple это пока не подтверждает.