Компания Gigabyte готовит к релизу большое количество материнских плат средней ценовой категории для процессоров Intel Alder Lake-S. В Твиттере инсайдер REHWK выставил список плат на чипсете B660, сообщает Videocardz.
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В этот список входят платы серий AORUS, Gaming, UD. Они относятся к компьютерам форматов от ATX до Micro-ATX, но Mini-ITX пока не видно. Список можно разделить на платы с поддержкой оперативной памяти DDR5 и DDR4. Последних пока больше, поскольку новая памяти слишком дорогая для средней ценовой категории. Платы с сокетом LGA1700 поддерживают современные стандарты связи WiFi, такие как AC (WiFi 5) и AX (WiFi 6).
Вслед за релизом материнской платы B550 AORUS Master на чипсете AMD Gigabyte запускает модель на B660. Аналогичный вариант отсутствует в линейке Intel B560.