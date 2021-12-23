Представителям сайта Videocardz в руки попал документ о неразглашении, касающийся видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Ti. Наиболее интересным в нём является дата действия до 27 января. Именно тогда можно будет публиковать информацию о видеокарте GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X 24 ГБ. Эту дату подтвердили и некоторые другие источники.
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Кроме даты документ подтвердил объём памяти в 24 ГБ. Данная информация отсутствовала в недавней утечке про ASUS RTX3090Ti TUF.
Можно предположить, что день прекращения соглашения о неразглашении является и днём начала продаж этой видеокарты. Таким образом, ждать остаётся чуть более месяца, но это теоретически. На практике наличие этой карты в магазинах не гарантировано, а цена может отбить желание покупать её даже при наличии.
Что касается даты анонса, это может быть 4 января. В этот день Nvidia проводит своё мероприятие на выставке CES 2022. Если выставку в последний момент не отменят, поскольку несколько крупных компаний на днях отказались от участия из-за распространения варианта COVID-19 Omicron.
Напомним, что эта карта первой использует память GDDR6X 21 Гбит/с, за счёт чего пропускная способность превысит 1 ТБ/с. Также применяется чип GA102 с 10752 ядрами CUDA. TDP якобы составит 450 Вт, что на 100 Вт превосходит значение у модели 3090.