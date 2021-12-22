Также здесь есть частота 120 Гц и Dolby Atmos

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

На прошлой неделе компания Lenovo показывала тизер игрового планшета под брендом Legion с поддержкой Dolby Vision Audio. В среду устройство было анонсировано.

реклама

Gizmochina пишет, что планшет получил название Lenovo Legion Y700. По размеру это нечто среднее между смартфонами и традиционными планшетами. Экран у него 8,8 дюйма с разрешением 2560 х 1600 и частотой обновления 120 Гц с частотой дискретизации касания 240 Гц. Имеется поддержка 100% цветового диапазона DCI-P3.

Рамки с разных сторон экрана разной ширины. Сзади располагается камера со вспышкой. На корпусе есть логотипы JBL, Dolby Vision и Dolby Atmos, что должно означать высокое качество звука.

Для анонса было названо не слишком много спецификаций. Остаётся неизвестным процессор, которым может оказаться флагманский Snapdragon 8 Gen 1. Цены пока тоже не названы.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming -55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр - 5000р на RTX 3060 Gigabyte 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь RTX 3070 со скидкой 15 000р



