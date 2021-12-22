На прошлой неделе компания Lenovo показывала тизер игрового планшета под брендом Legion с поддержкой Dolby Vision Audio. В среду устройство было анонсировано.
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Gizmochina пишет, что планшет получил название Lenovo Legion Y700. По размеру это нечто среднее между смартфонами и традиционными планшетами. Экран у него 8,8 дюйма с разрешением 2560 х 1600 и частотой обновления 120 Гц с частотой дискретизации касания 240 Гц. Имеется поддержка 100% цветового диапазона DCI-P3.
Рамки с разных сторон экрана разной ширины. Сзади располагается камера со вспышкой. На корпусе есть логотипы JBL, Dolby Vision и Dolby Atmos, что должно означать высокое качество звука.
Для анонса было названо не слишком много спецификаций. Остаётся неизвестным процессор, которым может оказаться флагманский Snapdragon 8 Gen 1. Цены пока тоже не названы.