По средней цене часы позволят отслеживать активность и здоровье, а не только время.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В сентябре прошлого года китайский производитель Vivo представил свои первые смарт-часы. Они были изящными внешне и имели неплохую функциональность. Теперь им на смену выходят часы второго поколения. Среди прочего они выделяются поддержкой электронных SIM-карт и высокой автономностью. Без использования e-SIM она может достигать двух недель, рассказывает Gizmochina.

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Поддерживается несколько спортивных режимов и есть защита от воды и пыли 50ATM, так что в них можно и плавать. С часов можно вызывать экстренные службы без наличия при себе смартфона. Доступно продвинутое отслеживание сна на основе сердечно-лёгочного анализа вместо датчиков движения. Это позволяет точнее распознавать этапы сна и фиксировать даже сон днём.

Может круглосуточно отслеживаться уровень кислорода в крови, сердечный ритм и т.д. Данные синхронизируются со смартфоном. Даются рекомендации относительно образа жизни, стресса, жизнеспособности и питья воды.

Корпус у часов лишён рамок и создан нержавеющей стали 316L, а ремешок сделан из фторкаучука. Доступны чёрный, белый и серебристый цвета. Стоимость часов будет около 15000 руб.

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