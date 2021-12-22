В сентябре прошлого года китайский производитель Vivo представил свои первые смарт-часы. Они были изящными внешне и имели неплохую функциональность. Теперь им на смену выходят часы второго поколения. Среди прочего они выделяются поддержкой электронных SIM-карт и высокой автономностью. Без использования e-SIM она может достигать двух недель, рассказывает Gizmochina.
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Поддерживается несколько спортивных режимов и есть защита от воды и пыли 50ATM, так что в них можно и плавать. С часов можно вызывать экстренные службы без наличия при себе смартфона. Доступно продвинутое отслеживание сна на основе сердечно-лёгочного анализа вместо датчиков движения. Это позволяет точнее распознавать этапы сна и фиксировать даже сон днём.
Может круглосуточно отслеживаться уровень кислорода в крови, сердечный ритм и т.д. Данные синхронизируются со смартфоном. Даются рекомендации относительно образа жизни, стресса, жизнеспособности и питья воды.
Корпус у часов лишён рамок и создан нержавеющей стали 316L, а ремешок сделан из фторкаучука. Доступны чёрный, белый и серебристый цвета. Стоимость часов будет около 15000 руб.