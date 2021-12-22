В недавнем интервью технический директор AMD Марк Папермастер сообщил, что архитектура Zen4 станет одной из тем для обсуждения на конференции компании в рамках выставки электроники CES 2022. Ещё большее внимание там будет уделено Zen3 с 3D V-Cache, сообщает Videocardz.
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Это произойдёт 4 января. AMD представит линейку процессоров Ryzen 6000 для ноутбуков. Для настольных ПК будут предложены Zen3 с технологией 3D V-Cache и высокопроизводительные Threadripper PRO 5000. Процессоры на основе Zen4 сейчас ожидаются не раньше 3-го квартала будущего года.
В течении года будет становиться доступно всё больше сведений о Zen4. Спецификации процессоров AMD пока назвать не готова, но может поведать о крупных изменениях в процессорах Ryzen 7000.
В ноябре AMD представила серверные процессоры Genoa и Bergamo, но выйдут они только в конце 2022 и в первой половине 2023 годов соответственно. Для потребительского рынка готовят Raphael и Phoenix CPU/APU.
Raphael относится к настольным ПК и ноутбукам с количеством ядер до 16. Ожидается поддержка DDR5 и PCIe Gen5, а также встроенная графика RDNA2.