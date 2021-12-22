Аппараты iPhone обычно не могут похвастаться тем, что что-то в них появилось раньше по сравнению с конкурентами. Новшества в них зачастую появляются через пару лет после того, как они впервые показались в Android-смартфонах. Так было и в случае с поддержкой стандарта связи 5G. Несмотря на это, армия почитателей iPhone остаётся настолько обширной, что уровень распространения этих новшеств с появлением в iPhone резко вырастает. Данные от Strategy Analytics показывают, что в 3-м квартале на долю iPhone пришлась четверть от общего числа выпущенных смартфонов с поддержкой 5G. Следом идут Xiaomi и Samsung, Oppo и Vivo. Samsung и Oppo в рассматриваемом квартале поменялись в этом рейтинге местами.
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У Samsung на протяжении трёх кварталов наблюдался спад поставок, но на этот раз компания всё же продемонстрировала рост. Помогло в этом существование аппаратов разных ценовых категорий и их доступность в разных регионах.
Honor пока не входит в пятёрку производителей смартфонов с 5G, но она показала самый большой рост (+194%). Этому способствует отсутствие санкций со стороны США, от которых продолжает страдать Huawei.
У Xiaomi был наибольший рост поставок во 2-м квартале, но в 3-м он прекратился. Этому поспособствовали успехи Samsung в Европе и Oppo в Китае, сообщает Phonearena.