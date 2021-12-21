Фотографические возможности смартфонов Apple следующего поколения могут быть значительно расширены

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Известный аналитик компании TF International Securities Минг-Чи Куо поделился с инвесторами сведениями, согласно которым следующее поколение iPhone получит камеру-перископ и камеру с разрешением 48 Мп. Ранее он утверждал, что камера 48 Мп будет только в версии iPhone 14 Pro. Она может записывать видео на разрешении 8K и за счёт объединения пикселей будет выдавать фотографии с разрешение 12 Мп. Это позволяет повысить качество съёмки при слабом освещении, сообщает Techspot.

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Такая возможность на смартфонах разных производителей существует уже не первый год. Не назовёшь новыми и камеры-перископы. Она есть в Huawei P40 Pro+, обеспечивая расширенные возможности зума. В этом аппарате он 10-кратный оптический. На современном iPhone 13 Pro Max есть только 3-кратный оптический зум.

Ранее сообщалось о разработке Face ID/Touch ID внутри экрана, что позволит избавиться от выреза наверху. Для кого-то это будет более веский повод для покупки, нежели улучшенные камеры.

Эти камеры должны повысить долю рынка производителя Largan Precision. Известие об этом привело к небольшому росту стоимости её акций.

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