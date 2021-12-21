Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Meta ищет создавших более 39000 фишинговых сайтов злоумышленников
В Калифорнии был подан иск с целью выяснить их личности
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

Компания Meta (бывшая Facebook) подала в суд в рамках противостояния масштабной фишинговой атаке. В понедельник в США был подан федеральный иск, целью которого является раскрытие личностей группы людей. Они считаются ответственными за создание более 39000 сайтов для обмана пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp. Целью этих фишинговых сайтов было выманивание логинов и паролей от учётных записей в вышеназванных сервисах, сообщает Engadget.

реклама

Для этих целей злоумышленники задействовали службу ретрансляции Ngrok, чтобы перенаправлять пользователей на созданные ими сайты. Это дало возможность скрывать подлинное местонахождение фишинговых сайтов и данные о провайдерах. В марте нынешнего года Facebook начала сотрудничать с Ngrok для приостановки действия тысяч связанных с вредоносной кампанией URL-адресов.

Это не первый случай подачи судебных исков с целью остановки фишинговых кампаний. В 2019 и 2020 годах Facebook создавала иски против OnlineNIC и Namecheap. Это регистраторы доменных имён, которые позволили киберсквоттерам получать домены вроде  instagrambusinesshelp.com и whatsappdownload.site. На этот раз масштаб противостояния ещё больше. Когда Facebook судилась с Namecheap, речь шла всего о 45 доменах, призванных вводить пользователей в заблуждение.

анонсы и реклама
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 3070 со скидкой 15 000р
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р


#facebook
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Соцсети потеряли почти 10 млрд. долларов из-за изменений в политике конфиденциальности Apple
Facebook отключает свою систему распознавания лиц на неопределенный срок
Согласно опросу Yahoo Finance, компания Meta Цукерберга признана худшей компанией 2021 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Аналитики Cryptonews рассказали о том, что произойдёт, если Shiba Inu достигнет цены $1 за 1 монету
25
Стал известен список из 11 смартфонов Xiaomi, которые первыми получат MIUI 13
7
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 5-й: Loop Hero
38
Магазины РФ скинули цены на видеокарты до 55 000р, а майнеры скупают модели с высоким хешрейтом
29
Видеокарта Radeon RX 7900 XT получит 15360 CPU и может оказаться на 250% быстрее Radeon RX 6900 XT
51
Китайские майнеры продолжают свою работу несмотря на запреты со стороны властей
19
Биткоин начал неделю с падения, а первые инвесторы обналичивают сотни монет со спящих кошельков
6
Какое разрешение монитора является оптимальным для современных игр – Full HD vs 8К в тесте Benchmark
79
Нужна ли DDR5-6000 для геймеров – DDR4-3600 всего на 2% медленнее в играх в тесте Tomshardware
123
Techspot определил TOP-5 лучших процессоров уходящего 2021 года
17
Флагманы Samsung 2017 года получили обновление One UI, несмотря на официальное прекращение поддержки
3
Майнер показал сгоревшую ферму из 72 устройств ASIC общей стоимостью 4 500 000 рублей
24
Автор графического мода The Witcher 3 HD Reworked Project продемонстрировал прогресс в создании его «некстгенной» версии
6
Valve обновляют Half-Life и многое другое для Steam Deck
+
Японцы разгадали секрет китайского электромобиля за $4500: низкий ресурс и высокая ремонтопригодность
19
Аксессуары против "вредного" воздействия технологии 5G сами оказались радиоактивными
20
SAPPHIRE выходит на рынок жидкостных AIO систем охлаждения для процессоров
1
Процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 выпустят 8 марта
2
20 смартфонов Xiaomi получат стабильную глобальную прошивку MIUI 13 в январе
1
MSI добавит поддержку процессоров AMD Ryzen 5000 для материнских плат 300 серии
37

Популярные статьи

Мой способ «ленивого» прохождения RPG игр для уставших игроков
25
Почему я купил 32-дюймовый монитор 2К, а не новомодный 4К и есть ли смысл в переплате за 144 Гц
94
Модификация BIOS для процессоров-мутантов 6-9 поколения
57
Что подарить другу-геймеру на Новый 2022 год - 7 идей и бонус
54
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
30
Аппаратный мониторинг материнских плат. Программно-аппаратная реализация (часть 2)
38
История о том, как я пытался создать нечто рабочее из двух ноутбуков MSI
14
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe GoodRAM IRDM M.2 (IR-SSDPR-P34B-01T-80) объемом 1 ТБ
4

Сейчас обсуждают

Виталий Shokerxxx
09:49
че за бред? самый убогий 15 лет жк был сразу с 60 герцами.
Почему я купил 32-дюймовый монитор 2К, а не новомодный 4К и есть ли смысл в переплате за 144 Гц
Виталий Shokerxxx
09:49
дофига норм моников. лиама например. просто матрицы разные средние по цене моники норм матрицы ва.
Почему я купил 32-дюймовый монитор 2К, а не новомодный 4К и есть ли смысл в переплате за 144 Гц
Вячеслав Севостьянов
09:47
Ну хз. У меня 32 G7. Между 60 и 144ГЦ разницу заметил сразу. А вот между 144 и 240 ни какой. В игре WOT, если переключаться в 1080p то "Мыло" видно сразу. В дали не видно нихрена. Переключаюсь обрат...
Почему я купил 32-дюймовый монитор 2К, а не новомодный 4К и есть ли смысл в переплате за 144 Гц
pejiota
09:47
Не больше 34-37 тысяч. Как 2060 супер в свое время.
Магазины РФ скинули цены на видеокарты до 55 000р, а майнеры скупают модели с высоким хешрейтом
Виталий Shokerxxx
09:46
зрение нужно проверить. все там очень кривое и размазанное. тоже самое можно на фул хд поставить картинку от 720 пи.
Почему я купил 32-дюймовый монитор 2К, а не новомодный 4К и есть ли смысл в переплате за 144 Гц
Алексей Обухов
09:45
Производители жёстких дисков с уверенностью смотрят в следующий год
Виталий Shokerxxx
09:44
а че там с 144? ногибать лучше?
Почему я купил 32-дюймовый монитор 2К, а не новомодный 4К и есть ли смысл в переплате за 144 Гц
ExtenZ
09:44
просто черный 25 стал черным 0 небось и на старом HDMI кабеля сидит, еврей
Почему я купил 32-дюймовый монитор 2К, а не новомодный 4К и есть ли смысл в переплате за 144 Гц
Виталий Shokerxxx
09:43
а че там в 144 герцах? не ну если с тн старого пересел на ва или ипс то да там заметно что крутой моник . а так если с норм моника 60-75 герцового ипса или ва пересел то хз.
Почему я купил 32-дюймовый монитор 2К, а не новомодный 4К и есть ли смысл в переплате за 144 Гц
Алексей Обухов
09:42
Ты чет запутался. Твой шпиндель не развивает максимальных оборотов, в твоей файловой системе пошли бэды. Запусти скандиск с автоматическим восстановлением секторов и примии пирацетам для четкости мысл...
Производители жёстких дисков с уверенностью смотрят в следующий год
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем