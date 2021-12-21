Компания Meta (бывшая Facebook) подала в суд в рамках противостояния масштабной фишинговой атаке. В понедельник в США был подан федеральный иск, целью которого является раскрытие личностей группы людей. Они считаются ответственными за создание более 39000 сайтов для обмана пользователей Facebook, Instagram и WhatsApp. Целью этих фишинговых сайтов было выманивание логинов и паролей от учётных записей в вышеназванных сервисах, сообщает Engadget.
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Для этих целей злоумышленники задействовали службу ретрансляции Ngrok, чтобы перенаправлять пользователей на созданные ими сайты. Это дало возможность скрывать подлинное местонахождение фишинговых сайтов и данные о провайдерах. В марте нынешнего года Facebook начала сотрудничать с Ngrok для приостановки действия тысяч связанных с вредоносной кампанией URL-адресов.
Это не первый случай подачи судебных исков с целью остановки фишинговых кампаний. В 2019 и 2020 годах Facebook создавала иски против OnlineNIC и Namecheap. Это регистраторы доменных имён, которые позволили киберсквоттерам получать домены вроде instagrambusinesshelp.com и whatsappdownload.site. На этот раз масштаб противостояния ещё больше. Когда Facebook судилась с Namecheap, речь шла всего о 45 доменах, призванных вводить пользователей в заблуждение.