Сайт Videocardz обзавёлся сведениями относительно сроков появления на прилавках процессоров AMD Threadripper 5000 PRO с кодовым именем Chagal. Инсайдер Disclosuzen в прошлом уже поставлял точные сведения относительно продуктов AMD. Теперь он утверждает, что процессоры поступят в продажу 8 марта будущего года.
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Ожидается появление пяти моделей. Известны их названия, но не точные характеристики. Названия уже появлялись в предыдущих утечках информации. Неизвестно, будут ли процессоры PRO единственными в новом поколении чипов Threadrippper. Информация о других вариантах пока отсутствует.
Партнёры среди производителей материнских плат считают, что чипы Threadripper Zen3 выпустят слишком поздно. Их появления ждали больше года назад. Причиной такой задержки может быть переход на чиплеты Zen3+ 6 нм. По этой же причине будущие процессоры Vermeer-X могут превратиться в Ryzen 6000, как и Rembrandt. Неизвестно, означает ли это производство Threadripper 5000 PRO на архитектуре Zen3 нм.
Дополнительную информацию можно рассчитывать получить через пару недель на выставке CES 2022.