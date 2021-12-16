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Samsung анонсировала Galaxy Tab A8: батарея 7040 мАч, разъём для наушников и карты памяти до 1 Тб
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Компания Samsung в среду представила планшет Galaxy Tab A8. Он обладает крупным экраном и приличной производительностью за счёт мощного процессора. Это не мешает устройству быть лёгким и тонким. Производитель позиционирует его как компьютер для учёбы, развлечений, связи и всего остального, пишет Pocketnow.

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Размеры корпуса составляют 246,8 x 161,9 x 6,9 мм, весит планшет 508 г. У него есть единственная задняя камера 8 Мп с автофокусом. Разрешение передней камеры составляет 5 Мп, чего хватит для видеозвонков.

Диагональ экрана равна 10,5 дюйма. Это панель TFT с разрешением 1920 x 1200 и соотношением сторон 16:10. Экран занимает 80% передней части корпуса, что должно обеспечить эффект погружения при просмотре фильмов и в играх.

За производительность отвечает неназванный 8-ядерный процессор с частотой 2 ГГц. Предлагаются конфигурации 3/32, 4/64 и 4/128 ГБ, хотя не все они могут продаваться во всех странах. В любом случае будет поддержка карт памяти microSD вместимостью до 1 ТБ.

Имеется поддержка родительского контроля и интерактивного образовательного контента для учёбы во времена пандемии. При разблокировке доступно лицевое распознавание.

Ёмкость батареи составляет 7040 мАч, мощность подзарядки 15 Вт, хотя зарядное устройство продаётся отдельно. Имеется версия с поддержкой стандарта связи LTE. Среди других стандартов представлены Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB Type-C 2.0, есть разъём для наушников 3,5 мм.

Доступные серый, серебряный и золотой цветовые варианты. Продажи в Европе начнутся до конца года. Информация о цене пока не сообщается.

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#samsung #планшеты
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