Появление ноутбуков на их основе ожидается в начале будущего года

Ноутбуки следующего поколения компании Asus с APU AMD Ryzen 6000 снова попали в поле зрения аналитиков благодаря репозиторию бенчмарка BAPCo. WCCFTech сообщает, что данная линейка APU получит значительное обновление в виде архитектуры Zen 3+ и графики RDNA 2. Анонс ожидается 4 января. В данном случае речь идёт о бюджетном сегменте AMD Ryzen 6000 U.

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APU с кодовым номером 100-000000560-40_Y обладает 8 ядрами и 16 потоками. Тактовая частота составляет 4 ГГц и чип применялся в составе ноутбука ASUS M3402RA. Это может быть линейка ноутбуков Vivobook следующего поколения. Также здесь ожидается 16 ГБ оперативной памяти DDR5-4800 в двухканальном режиме и разрешение дисплея 2560 х 1600.

В бенчмарке результат этого чипа составил 1436 баллов. Если сравнивать с Ryzen 7 5800U, это на 4% быстрее. С учётом того, что это скорее всего инженерный образец чипа, итоговая разница может быть ещё больше. Результаты близки к Ryzen 9 5980HX с TDP 54 Вт. Таким образом, архитектура Zen 3+ выглядит оптимистично и встроенные графические ядра RDNA 2 тоже не должны подкачать.

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