Компания SK hynix объявила о начале рассылке образцов своей памяти 24 Гбит DDR5 DRAM партнёрам, передаёт WCCFTech. Разработчики утверждают, что у этих чипов самая высокая в индустрии плотность хранения данных. В настоящее время память DDR DRAM предлагается в версиях 8 Гбит и 16 Гбит.
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Анонс этого производителя состоялся спустя 14 месяцев после того, как компания в октябре прошлого года первые выпустила память DDR5. Новые чипы производятся на передовом техпроцессе 1anm с применением ультрафиолетовой литографии. Плотность хранения данных составляет 24 Гбит на чип. Эффективность и скорость благодаря этому увеличиваются на 33%. Энергопотребление удалось снизить на 25%. Также снижен расход энергии при производстве этих чипов. Это позволит сократить выбросы углерода, которыми сейчас так озабочена мировая общественность.
Поначалу будет выпускаться память объёмом 48 ГБ и 96 ГБ для использования в облачных датацентрах. Также они могут войти в состав высокопроизводительных серверов обработки больших массивов данных, алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения. Не пройдёт эта память и мимо модного сейчас направления - метавселенной.