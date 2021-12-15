Память на техпроцессе 1anm EUV объёмом 48 и 96 ГБ будет применяться в облачных центрах обработки данных и не только

Компания SK hynix объявила о начале рассылке образцов своей памяти 24 Гбит DDR5 DRAM партнёрам, передаёт WCCFTech. Разработчики утверждают, что у этих чипов самая высокая в индустрии плотность хранения данных. В настоящее время память DDR DRAM предлагается в версиях 8 Гбит и 16 Гбит.

реклама

Анонс этого производителя состоялся спустя 14 месяцев после того, как компания в октябре прошлого года первые выпустила память DDR5. Новые чипы производятся на передовом техпроцессе 1anm с применением ультрафиолетовой литографии. Плотность хранения данных составляет 24 Гбит на чип. Эффективность и скорость благодаря этому увеличиваются на 33%. Энергопотребление удалось снизить на 25%. Также снижен расход энергии при производстве этих чипов. Это позволит сократить выбросы углерода, которыми сейчас так озабочена мировая общественность.

Поначалу будет выпускаться память объёмом 48 ГБ и 96 ГБ для использования в облачных датацентрах. Также они могут войти в состав высокопроизводительных серверов обработки больших массивов данных, алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения. Не пройдёт эта память и мимо модного сейчас направления - метавселенной.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен Дешевая RTX 3070 Gigabyte по цене 3060 Ti Все RTX 3090 стоят намного более 300000р RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде



