Пользователи могут поставить необязательное обновление

Недавно выпущенная сборка операционной системы Windows 11 решает проблему с замедлением работы твердотельных накопителей у некоторых пользователей. Скорость записи в них зачастую падала в два раза. Чтобы этого больше не происходило, можно воспользоваться центром обновления, пишет Techspot.

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Необязательное обновление KB5007262, которое заодно содержит смайл Clippy, вернёт подобающую скорость твердотельным накопителям. Как минимум с августа на различных форумах, в том числе Reddit и Microsoft, пользователи жалуются на проблемы с медленной работой некоторых моделей накопителей. Скорость записи случайных блоков данных у них снижалась до 55%. Сначала это было только в предварительных версиях системы, но проблема не исчезла и после распространения финального варианта.

Сравнение в бенчмарках на Windows 10 и 11 показывает, что больше всего замедляются накопители с интерфейсом NVMe. По меньшей мере у одного пользователя скорость упала в три раза.

Некоторые подозревали технологию virtualization-based security (VBS), но у других скорость падала и при отключении этой технологии. Описание изменений в обновлении KB5007262 показывает, что виноват журнал NTFS USN. Он отслеживает изменения на диске и всегда включен на системном диске. Разработчики рассказали, что в Windows 11 при каждой записи USN может выполнять много ненужных действий. Производительность из-за этого падает и у жёстких дисков, но только с установленной на них операционной системой.

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