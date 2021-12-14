RTX 3090Ti по-прежнему должна быть представлена по графику

Videocardz ссылкой на несколько источников сообщает, что партнёры компании Nvidia не ожидают 17 декабря анонса видеокарты GeForce RTX 3070 Ti 16 ГБ. Она должна была поступить в продажу 11 января, но теперь её появления ждут не раньше завершения китайского Нового года, а именно 1 февраля. Карта должна стать ответом на появление конкурирующей серии Intel Arc Alchemist с максимальным объёмом памяти 16 ГБ. Некоторые источники утверждали, что максимальная производительность у них будет на уровне RTX 3070 Ti.

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Есть некоторые сомнения относительно модели RTX 3080 12 ГБ. Её уже собирались анонсировать 17 декабря, но за последние недели подтверждения этого не было. Возможно, карта на этой неделе не будет представлена, тем более что версия RTX 3080 10 ГБ продаётся вполне хорошо.

Зато подтверждено, что флагманская карта RTX 3090 Ti должна быть анонсирована на выставке CES 2022 и поступить в продажу 27 января. Это будет очень дорогая карта с учётом стоимости криптовалют и дефицита компонентов. С другой стороны, в этой ценовой категории карт выпускается меньше, поэтому дефицит не играет большой роли.

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