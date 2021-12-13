Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Майнинговая ферма с названиями GeForce RTX 4090 Ti и AMD Radeon RX 7000 имеет хешрейт более 3 TH/s
В реальность этих видеокарт в составе фермы верится с трудом
анонсы и реклама
Дешевая RTX 3070 Gigabyte по цене 3060 Ti
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
Крутая 3060 ASUS STRIX недорого в Ситилинке
ASUS 3060 Ti - смотри цену

На майнинговом пуле Flexpool обнаружилась ферма, в состав которой якобы входят невыпущенные видеокарты GeForce RTX 4090 Ti и Radeon RX 7000. В состав ферм обычно входят несколько сотен или даже тысячи видеокарт. В данном случае невозможно проверить, действительно ли применяются флагманские карты следующего поколения от Nvidia и AMD. С рассматриваемым аккаунтом связаны три воркера с названиями RTX 4090 Ti (Overclock Test), RX 7000 (OC Test), и RX 7000 (Control Test), сообщает WCCFTech.

реклама

GeForce RTX 4090 Ti выдаёт 1,2-1,3 TH/s. Для сравнения, одна карта GeForce RTX 3090 в Ethereum имеет хешрейт 110-120 MH/s. Чтобы получить 1,2 TH/s, в ферме должно быть 10 тысяч карт 3090. Radeon RX 7000 показывает производительность 657,3 GH/s, а Radeon RX 7000 Overclock выдаёт 580 GH/s. В них карта тоже далеко не одна.

Пиковая производительность этой фермы была 3,91 TH/s, средняя 2,47 TH/s. Это позволяет за сутки добывать 5 ETH, что при нынешнем курсе даёт больше $4 млн в месяц.

Появление карт GeForce RTX 4090 Ti и AMD Radeon RX 7000 в продаже ожидается не раньше конца 2022 года. Ферма впервые появилась на пуле две недели назад и заметно увеличила сложность сети.

Конечно, ничего не мешает давать фермам какие угодно названия, а на самом деле в их состав могут входить доступные в продажи карты или АСИКи. В любом случае, если за год курсы криптовалют не упадут на порядок, можно не сомневаться в востребованности карт следующего поколения у майнеров и высоких ценах на них.

анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде
Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты


#amd #nvidia #видеокарты #майнинг
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Штат Нью-Йорк находится на грани экологической катастрофы из-за добывающих Биткоины майнеров – NYT
GeForce MX550 появилась в Geekbench и превосходит GeForce MX450 на 15 процентов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сеть магазинов "Пятерочка" массово заблокировала карты лояльности покупателей.
102
Майнер рассказал о новой криптовалюте, добыча которой на видеокартах на 33% выгоднее Эфира
37
Windows 11 vs Windows 10 в играх – одиннадцатая версия превосходит предшественника
121
Обновление прошивки увеличивает скорость майнинга RTX 3080 Ti на 21 процент
16
Alan Wake II станет самой красивой игрой от Remedy
15
Майнеры нашли способ разблокировать GeForce RTX 3080 Ti LHR, повысив хешрейт до 90 MH/s
21
Перевод в сети Ethereum потребляет в 35 000 раз больше энергии, чем Tezos и равен 4 км езды на Tesla
23
С конвейера все пикапы Tesla Cybertruck будут сходить некрашеными
12
Samsung Galaxy S22 Ultra появился на Geekbench с SoC Snapdragon 8 Gen 1
1
Виталик Бутерин опубликовал дорожную карту развития Эфира – Ethereum 2.0 и Shard Chains в 2022 году
10
В Сеть утекли подробности гигантского дополнения к Assassin’s Creed Valhalla
4
Microsoft предлагает пиратам Office выгодное предложение
28
Штат Нью-Йорк находится на грани экологической катастрофы из-за добывающих Биткоины майнеров – NYT
19
Новая солнечная черепица Tesla производит на 22% больше чистой энергии
13
Новый прототип Tesla Cybertruck получил огромный дворник и это беспокоит Илона Маска
30
Топовой версией смартфонов Samsung Galaxy S22 может стать Galaxy S22 Note
+
Догикоин обесценивается – объёмы торгов за 24 часа падают, а цена снизилась на 40% за месяц
21
Представители Intel заявили о возможном усилении дефицита CPU из-за нехватки суспензии Optiplane
10
Похоже NVIDIA готовит бюджетную мобильную видеокарту GeForce MX550 с 2 ГБ видеопамяти
7
Инсайдер рассказал о проблемах в производстве GTA 6
11

Популярные статьи

Печальная жизнь с Intel Alder Lake по прошествии месяца и одной недели
113
Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть пятая
10
Black Mesa: Blue Shift - подробная рецензия на первые три главы ремейка HL: Blue Shift
15
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 Pro 1500 и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce GTX 1660 Super и Radeon RX 5500 XT
11
Тест и обзор процессорного кулера Thermalright Frost Spirit 140
87
Обзор SSD Smartbuy Helix 240GB (SBSSD240HLX25S3)
40
Поговорим о мини домах
60
Ученые создали первых в мире самовоспроизводящихся биороботов-ксеноботов
15
Мои впечатления от игры Borderlands. Часть первая
4
10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому. Часть 1
3

Сейчас обсуждают

Александр Еремеев
09:50
Хороший слог?! Лично у меня сложилось стойкое ощущение, что у автора деменция. И он на ходу забывает что хотел сказать. На итоге - отрывки фраз. В чем проблема - не ясно. Мягкая прижимная рамка и все....
Печальная жизнь с Intel Alder Lake по прошествии месяца и одной недели
Кушайте
09:49
Для тебя по твоей же логике - вот та свинья бог ... Иди подмойся , ты обхезался .
Поговорим о мини домах
cupgrn
09:49
Кому тогда сдался магазин Майков , если в Винде будет прекрасно работать магазин Гугла . Майки явно собрались монетезировать приложения Андрюши.
Google Play Games будет доступен на ПК с Windows в следующем году
Dmitry Pomogalov
09:48
Существует! vaes, не, чукча писатель
Core i9-12900 на 65 Вт обошёл 16-ядерный Ryzen 9 5950X на 30% в тесте UserBenchmark
Lamerusha Lat
09:48
Каждый вечер прошу Любимку отшлёпать меня как следует, ахаха.
Печальная жизнь с Intel Alder Lake по прошествии месяца и одной недели
sop18
09:48
Ну там ласковые демократические убийства, не то что тоталитарные как в России.))) Там даже полицейские ласково и нежно придушат, соблюдая права человека, как Флойда или пристрелят без суда и следствия...
Поговорим о мини домах
Кушайте
09:47
Клоун БЛМ и не снилось , что в 90е делали , с гранатамета по мусарскому уазику , или БТРом отдел милиции таранили , переворачивали машины с людьми сжигали ... Короче ты Лёха - точно не жил в РФ . И эт...
Поговорим о мини домах
Георгий Иванов
09:46
Интересно, а как быть с теми субъектами, у которых, то 0% побед, то 0 средний урон, то ещё какой-нибудь параметр игровой статы на нуле...
Как Wargaming вычисляет читеров в игре World of Tanks и почему, по моему мнению, этого недостаточно
Шешенбек Тант-Оглы
09:46
Ну да мы же не в состоянии погуглить ту программу которая нам подходит. Обязательно надо ещё мониторы прикупить с телевизорами. Ждём вторую часть, только жёсткие диски вставь, потому что куда нам про...
10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому. Часть 1
EFermi
09:45
Тебе бы и без этого не мешало в окно выйти.
Рекомендуется GeForce GTX 1080: системные требования PC-версии ремейка Final Fantasy VII
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем