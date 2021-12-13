В реальность этих видеокарт в составе фермы верится с трудом

На майнинговом пуле Flexpool обнаружилась ферма, в состав которой якобы входят невыпущенные видеокарты GeForce RTX 4090 Ti и Radeon RX 7000. В состав ферм обычно входят несколько сотен или даже тысячи видеокарт. В данном случае невозможно проверить, действительно ли применяются флагманские карты следующего поколения от Nvidia и AMD. С рассматриваемым аккаунтом связаны три воркера с названиями RTX 4090 Ti (Overclock Test), RX 7000 (OC Test), и RX 7000 (Control Test), сообщает WCCFTech.

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GeForce RTX 4090 Ti выдаёт 1,2-1,3 TH/s. Для сравнения, одна карта GeForce RTX 3090 в Ethereum имеет хешрейт 110-120 MH/s. Чтобы получить 1,2 TH/s, в ферме должно быть 10 тысяч карт 3090. Radeon RX 7000 показывает производительность 657,3 GH/s, а Radeon RX 7000 Overclock выдаёт 580 GH/s. В них карта тоже далеко не одна.

Пиковая производительность этой фермы была 3,91 TH/s, средняя 2,47 TH/s. Это позволяет за сутки добывать 5 ETH, что при нынешнем курсе даёт больше $4 млн в месяц.

Появление карт GeForce RTX 4090 Ti и AMD Radeon RX 7000 в продаже ожидается не раньше конца 2022 года. Ферма впервые появилась на пуле две недели назад и заметно увеличила сложность сети.

Конечно, ничего не мешает давать фермам какие угодно названия, а на самом деле в их состав могут входить доступные в продажи карты или АСИКи. В любом случае, если за год курсы криптовалют не упадут на порядок, можно не сомневаться в востребованности карт следующего поколения у майнеров и высоких ценах на них.

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