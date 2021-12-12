Так они показывают преданность клубам, но скептики сомневаются в ценности таких криптовалют

Болельщики футбольных клубов не понаслышке знают, что такое преданность, и не упускают случая продемонстрировать её. 24 клуба из разных европейских стран работают с Socios - криптовалютной компанией, продающей токены и NFT этих клубов. За них уже заплатили миллионы евро, получив за это возможность принимать участие в выборах руководства клубов, эксклюзивные произведения искусства и значки преданности.

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BBC и Techspot сообщают, что расходы на эти криптовалюты достигли $300 млн. Директор по стратегии Socios Макс Рабинович говорит, что токены создавались с целью хранения и вознаграждения фанатов, а не для спекуляции на криптовалютных биржах (что вряд ли отпугнёт спекулянтов). Обладатели токенов могут получать скидки при покупках в цифровых магазинах своих клубов, выбирать звучащую на стадионе музыку, принимать участие в розыгрыше бесплатных билетов.

Некоторые сомневаются в безопасности и ценности этих токенов. Не радует и то, что большая часть созданных токенов находится во владении самих клубов. С учётом нынешнего высокого курса и популярности криптовалют можно не сомневаться, что всё больше клубов будут заводить собственные токены, хотя некоторые из них уже высказались против этой идеи.

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