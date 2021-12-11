Компьютерные видеокарты могут выйти раньше мобильных

YouTube-канал под названием Moore’s Law is Dead опубликовал видеообзор будущей линейки видеокарт Intel Arc, пишет Videocardz. Многое из сказанного уже говорилось прежде, но теперь можно познакомиться с фотографиями графических процессоров DG2. Среди них SOC1 (до 512 исполнительных блоков) и SOC2 (до 128). Судя по последним данным и отсутствию утечек по другим графическим процессорам, это будут основные чипы Intel. Раньше говорилось о трёх процессорах, но сейчас информация о DG2-384EU отсутствует.

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На фотографиях можно увидеть, насколько SOC1 крупнее по сравнению с SOC2. Скорее всего это ранние образцы процессоров, которые поставляются избранным партнёрам. На основе этих образцов производители готовят дискретные видеокарты или ноутбуки. При этом производительность может быть не такой, как у окончательных различных вариантов.

Даты появления видеокарт по-прежнему окончательно неизвестны. Недавно Intel подтвердила, что это произойдёт в первом квартале будущего года. Когда именно, не сообщается. Неизвестно также, будут это мобильные видеокарты или для персональных компьютеров. Предположительно, промышленное производство чипов DG2 ещё не стартовало, а предварительные версии не будут поставляться партнёрам до января.

В результате не исключено, что дискретные карты для компьютеров выйдут раньше мобильных. Ноутбуки следующего поколения на процессорах Alder Lake-P будут анонсированы в начале января на выставке CES. Если в их состав войдут видеокарты Intel, они вряд ли поступит в продажу раньше второго квартала. Дискретные видеокарты таких ограничений не имеют и могут поставляться сразу после анонса.





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